Kankan : l’électricité au cœur des attentes après la victoire de Doumbouya

La Cour suprême a confirmé, dans la soirée de ce dimanche, la victoire du candidat de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), Mamadi Doumbouya, à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre dernier. Conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, il est élu pour un mandat de sept ans.

À Kankan, capitale de la région de la Nabaya et ville natale du Président élu, l’annonce officielle des résultats n’a pas donné lieu à des scènes de liesse populaire d’envergure. Au siège local de la GMD, seuls quelques militants, proches et cadres du parti ont célébré la victoire. Vingt-quatre heures après la confirmation des résultats, l’atmosphère est davantage marquée par les attentes pressantes des populations que par l’euphorie électorale.

En tête de ces attentes figure l’accès à l’électricité, un défi majeur pour la capitale de la savane guinéenne. Kaké Ibrahima, commerçant au marché Sogbè, appelle à la concrétisation rapide du projet d’électrification de la région.

« Nous sommes fiers de constater que cette élection s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans heurts. Mais aujourd’hui, nous avons soif d’électricité. Nous attendons aussi la construction des voiries urbaines, l’employabilité des jeunes et d’autres actions capables de contribuer au développement du pays », confie-t-il.

Dans le quartier Gare, en plein centre-ville, les préoccupations des habitants restent tout aussi nombreuses. Assainissement, fourniture régulière d’électricité et accès à des logements décents figurent parmi les priorités. Pour Ibrahima Sanoh, résident du quartier, la responsabilité incombe désormais au nouveau chef de l’État.

« Les citoyens ont fait leur part en allant voter. À présent, c’est au chef de l’État de répondre aux besoins des populations », estime-t-il.

Si l’annonce des résultats s’est faite dans une relative discrétion, la victoire du Général Mamadi Doumbouya nourrit néanmoins l’espoir chez de nombreux citoyens de Kankan. Pour certains, les actions engagées depuis le 5 septembre ont contribué à restaurer la confiance. Issa Vieux Traoré, marchand, se dit confiant.

« Je suis content de la victoire du Général Mamadi Doumbouya. Nous avons vu ses actions, et c’est sur cette base que le peuple l’a plébiscité. Aujourd’hui, nous voulons un véritable changement. Le Guinéen souffre trop. Il faut désormais s’attaquer au chômage des jeunes et soutenir les activités génératrices de revenus afin de permettre aux citoyens de vivre dignement », dit-il.

Salé Sanoh, qui affirme avoir porté son choix sur le candidat de la GMD, partage les mêmes attentes. Pour elle, l’accès permanent à l’électricité demeure une priorité absolue.

« C’est un président proche des jeunes. Beaucoup de nos enfants occupent aujourd’hui des postes de responsabilité, et nous souhaitons que cela se poursuive, notamment à travers l’emploi des jeunes. J’invite les populations à l’accompagner dans sa vision pour faire avancer le pays. C’est un chef d’État travailleur, qui aime la Guinée », souligne-t-elle.

À Kankan, au-delà des célébrations, ce sont désormais des actions concrètes qui sont attendues, avec en ligne de mire l’électrification de la ville, perçue comme un levier essentiel du développement économique et social.

Michel Yaradouno, depuis Kankan