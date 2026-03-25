Gims placé en garde à vue pour blanchiment en bande organisée

Le rappeur Gims a été placé en garde à vue ce mercredi 25 mars dans une affaire de blanchiment en bande organisée, selon le parquet anti-criminalité organisée.

Ce mercredi 25 mars, Gims a été placé en garde à vue par le parquet anti-criminalité organisée (Pnaco), révèle une annonce officielle. L’interpellation a eu lieu à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, dans le cadre d’une commission rogatoire de juges d’instruction parisiens spécialisés.

Selon les premiers éléments, le chanteur est entendu dans un dossier d’instruction sur un réseau de blanchiment en bande organisée, avec de possibles ramifications dans l’immobilier à l’étranger. L’affaire, suivie de près par le Pnaco, soulève de nombreuses questions sur les flux financiers liés à l’industrie musicale.

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