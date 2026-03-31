ABLOGUI initie un dialogue entre jeunes et autorités pour renforcer la paix sur l’axe Hamdallaye-Kagbelen

L’Association des blogueurs de Guinée (ABLOGUI) a organisé, ce mardi 31 mars 2026 à Kipé, une session de dialogue interactive entre jeunes et autorités autour de la problématique de la gouvernance et de l’engagement citoyen. Placée sous le thème « Gouvernance et jeunesse : comment transformer les défis de l’axe Hamdallaye-Kagbelen en opportunités de participation citoyenne », cette rencontre a mobilisé des acteurs étatiques, des représentants de la société civile ainsi que de nombreux jeunes.

Pendant deux heures d’échanges, les participants ont abordé plusieurs préoccupations liées à l’inclusion des jeunes, à leur employabilité et à leur implication dans les initiatives publiques.

Prenant la parole, le président d’ABLOGUI, Baro Condé, a précisé les objectifs de cette initiative.

« Nous avons réuni des jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen dans le cadre d’une session de dialogue entre jeunes et autorités qui avait pour objectif de créer un couloir de discussion, un espace d’échange entre les jeunes et les autorités pour que les jeunes puissent partager leurs préoccupations, mais derrière, pour que les autorités puissent partager ce qu’elles sont en train de faire actuellement pour la jeunesse. Tout cela s’inscrit dans le cadre d’un projet qu’on appelle projet d’appui à la participation des jeunes hommes et femmes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen à la consolidation de la paix. Cette initiative vise à pacifier l’axe […] pour que ces jeunes puissent mettre en place des actions positives qui puissent contribuer à la consolidation de la paix et à renforcer le vivre ensemble », a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant les principales préoccupations exprimées par les jeunes au cours des discussions.

« Selon la thématique, les principales préoccupations évoquées par les jeunes concernent parfois leur faible implication dans certaines initiatives qui leur sont adressées… Il y a également des préoccupations liées au renforcement des capacités, et ces sessions de renforcement, nous-mêmes en tant qu’Ablogui, y intervenons directement en formant les jeunes de l’Axe Hamdallaye-Kagbelen sur les compétences numériques. Ainsi, ces jeunes peuvent utiliser ces compétences à la fois pour contribuer à lutter contre la désinformation sur l’Axe Hamdallaye-Kagbelen, mais aussi pour les mettre au service de la paix, de la cohésion sociale ou, pourquoi pas, pour obtenir un emploi décent », a-t-il souligné

Intervenant en tant que paneliste, le directeur national de la jeunesse et des activités socio-éducatives, Ibrahima Kalil Kourouma, a, quant à lui, salué cette initiative tout en rappelant les efforts du gouvernement en faveur de la jeunesse.

« Vous vous rappelez que, dans un passé très récent, cet axe était considéré, entre guillemets, comme étant l’axe de la violence. Aujourd’hui, les jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen ont montré qu’ils peuvent participer pleinement à l’essor du développement de la nation. Beaucoup de choses sont en train d’être faites aujourd’hui par le ministère, comme je le rappelais tout à l’heure, dans le cadre, n’est-ce pas, à la fois de l’insertion socio-professionnelle et économique de ces jeunes, mais dans le cadre, bien entendu, de la création, n’est-ce pas, d’un espace d’épanouissement. Parce que qui parle de création, qui parle de développement, qui parle d’engagement du jeune dans le processus de développement, parle tout d’abord de la création d’un environnement favorable à la création d’entreprises… », a-t-il souligné.

De son côté, Ousmane Bangoura, analyste communication du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée, a rappelé l’objectif du projet soutenu par son institution.

« L’activité qui nous réunit est le projet d’appui à la participation des jeunes dans la consolidation de la paix sur l’Axe Hamdallaye-Kagbelen. Ce projet vise à faire en sorte que les jeunes de l’Axe, autrefois diabolisés et vus comme des acteurs de violence, se transforment en acteurs de paix. C’est dans ce sens que ce projet a été financé. C’est dans ce sens qu’Ablogui pilote les plans de ce projet afin que les jeunes se réunissent. C’est pour cela que nous nous sommes retrouvés ici, à la Maison des Jeunes de Kipé, pour parler un peu de tout ce qui concerne le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix », a-t-il expliqué.

Parmi les participants, Kadiatou Camara a insisté sur la nécessité d’impliquer davantage les jeunes dans les processus décisionnels.

« Aujourd’hui, c’est un sujet qui m’intéresse et qui va droit au cœur. Ce sont des jeunes rêveurs. Ils ont forcément besoin de soutien. Donc ce projet que l’Ablogui a mis en place c’est un projet vraiment porteur pour ces jeunes car les décisions sont prises sans ces jeunes et on aimerait que ces décisions soient prises avec les jeunes », a-t-elle indiqué.

De son côté, Mamadou Sidi Touré, médecin et activiste, a salué la portée de cette initiative.

« Cette formation a été un véritable apport pour moi. À travers les échanges avec les autorités issues de plusieurs institutions, notamment le représentant du ministère de la Jeunesse ainsi que d’autres organisations, j’ai pu mieux cerner les défis majeurs auxquels sont confrontés les jeunes de l’Axe », a-t-il affirmé.

À l’issue de cette session tenue à Kipé, les organisateurs ont annoncé la poursuite des activités à travers des rencontres communautaires prévues dans les quartiers de l’axe Hamdallaye-Kagbelen. Ces initiatives viseront à renforcer le dialogue direct entre les jeunes et les autorités locales, dans une dynamique de consolidation de la paix et de cohésion sociale.

Siby