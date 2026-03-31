‘’Petit Budget, Grands Rêves’’ : le nouvel ouvrage d’Abdoulaye Amie Soumah

Abdoulaye Amie Soumah, notre compatriote, est décidément un écrivain plutôt prolixe. Après ‘’Destin forgé’’ publié en 2021 et ‘’Peur surmontée : parler en public avec aisance’’ en 2025, il nous propose son troisième ouvrage ‘’Petit Budget, Grands Rêves’’, désormais disponible sur les principales plateformes de vente de livres.

Cet ouvrage, consacré à l’éducation financière, se présente comme un guide pratique à destination des parents et des enfants. Il vise à transmettre, dès le plus jeune âge, des notions essentielles telles que l’épargne, l’investissement et la gestion responsable des ressources financières — des compétences encore insuffisamment abordées dans les cursus scolaires.

A travers cette initiative, l’auteur entend contribuer activement à l’autonomisation financière de notre communauté.

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Référence de l’ouvrage :

Elhadj Amie SOUMAH – Petit Budget, Grands Rêves : Guide d’éducation financière pour enfants et familles – Apprendre à économiser, investir et bâtir une liberté financière durable

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