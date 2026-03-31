Désillusion à Casablanca : la Guinée battue par le Bénin

À Casablanca, le Syli national a vu sa belle dynamique s’arrêter net. Opposée au Bénin dans le cadre de la fenêtre internationale, la Guinée s’est inclinée (0-1), signant ainsi la première défaite de l’ère Paulo Duarté.

Après un match mitigé face au Togo, le sélectionneur guinéen avait décidé d’apporter des ajustements dans son onze de départ afin de corriger les insuffisances observées. Soumaïla Sylla, Mohamed Soumah, Mory Konaté, Abdoulaye Brézé Fofana, Issiaga Sylla, Lass Kourouma, Seydouba Cissé, Morlaye Sylla, Abdoulaye Camara, Ousmane Camara et Serhou Guirassy étaient alignés au coup d’envoi.

Dès les premières minutes, le Syli affiche de bonnes intentions, avec une circulation de balle fluide et des séquences de jeu séduisantes. Mais en face, le Bénin, bien organisé et discipliné sous la houlette de son sélectionneur Arnot Rot, reste compact et dangereux en contre.

Contre le cours du jeu, les Guinéens se font surprendre à la 27e minute. Piquée au vif, la Guinée tente de réagir rapidement. Quelques instants plus tard, Abdoulaye Camara illumine le jeu avec une passe extérieure du pied pour Serhou Guirassy, provoquant un penalty. Mais coup de théâtre : l’attaquant guinéen manque sa tentative, laissant filer une occasion en or d’égaliser.

À la pause, le Syli est mené (0-1) malgré une domination globale.

Au retour des vestiaires, Paulo Duarté tente de relancer la machine avec les entrées de Yadaly Djaby et Jocelyn Janneh. Sans réel impact. Pire, la Guinée frôle le break sur une perte de balle dangereuse dans l’axe, sauvée par la barre transversale.

Malgré les changements successifs, dont l’entrée de Saïdou Sow, le Syli peine à trouver la faille. Solide et discipliné, le Bénin ferme les espaces et fait preuve d’un réalisme froid, ne laissant aucune opportunité franche aux Guinéens.

Score final : 0-1. Une défaite qui met fin à l’invincibilité de Paulo Duarté depuis sa prise de fonction.

Bilan après 8 matchs : 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite.

Lonceny Camara