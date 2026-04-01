52 ans après, la RDC retrouve le Mondial

Après 52 ans d’attente, la République démocratique du Congo retrouve enfin la scène mondiale. Les Léopards ont décroché leur qualification pour la Coupe du monde 2026 en battant la Jamaïque 1-0 après prolongations, offrant au peuple congolais une soirée historique pleine d’émotion et de fierté.

Le 31 mars 2026 restera gravé dans l’histoire du football congolais. Toute l’Afrique retenait son souffle pour voir la RDC décrocher une 10ᵉ participation historique à la Coupe du monde. Face à la Jamaïque, les Léopards ont livré un match intense au Mexique, déterminés à revenir sur la scène mondiale après de longues années d’absence.

Le jeu importait moins que l’objectif : rejoindre le Mondial après plus de 50 ans d’attente. Si les Léopards ont parfois subi la pression adverse, ils ont résisté avec courage et discipline. Après 90 minutes de tension et un score nul de 0-0, le match se dirigeait vers les prolongations.

Et c’est là que la magie a opéré. Forts de leur puissance, les Congolais maintiennent la pression et, sur un corner parfaitement exécuté, Axel Tuanzebe ouvre le score à la 101ᵉ minute. Une libération pour tout un peuple ! 1-0, et la RDC touche enfin le rêve américain du bout des doigts.

Malgré une fin de match tendue, les Léopards tiennent bon et se qualifient officiellement pour la Coupe du monde 2026.

Avec cette victoire historique, la RDC rejoint les autres nations africaines qualifiées :

Côte d’Ivoire

Sénégal

Afrique du Sud

Cap-Vert

Égypte

Algérie

Maroc

Ghana

Une page se tourne pour le football congolais : le rêve est devenu réalité.

Lonceny Camara