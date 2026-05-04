SADEN Job Day : 270 profils en préparation pour décrocher leur chance le 5 juin

À un mois de l’ouverture officielle de la 5ème édition du Salon des entrepreneurs et de l’emploi de Guinée (SADEN), prévue du 3 au 5 juin prochains, les préparatifs s’accélèrent. Ce lundi, un complexe hôtelier de la capitale a servi de cadre à une étape cruciale : la préparation du concours qui récompensera les projets les plus prometteurs de l’année.

Le volet « Job Days » constitue la grande innovation de cette année, visant à transformer l’événement en un véritable pont vers le monde professionnel. Selon Sekouba Mara, président du comité d’organisation, l’ambition dépasse largement le cadre de la capitale « Chaque année, le SADEN s’organise par Conakry, puis nous ajoutons une ville d’une région. La particularité de cette année, au-delà des panels et des ateliers, ce sont les « Job Days ». C’est un volet d’accompagnement à la recherche de l’emploi et de renforcement des capacités des demandeurs. Nous avons 290 jeunes répertoriés, ayant des compétences conformes aux besoins identifiés auprès des entreprises et des DRH, pour occuper ces emplois dans un futur proche », a-t-il soutenu.

Cette édition 2026 se distingue par une volonté marquée d’inclusion territoriale. Pour de nombreux candidats, le SADEN a réussi le pari de la proximité en allant dénicher des talents bien au-delà de la zone urbaine de Conakry. C’est le cas de Fassou Frank Lamah, ingénieur agronome et promoteur de l’entreprise Fadi Colgou. Présélectionné dans la catégorie « Agriculture et Agroalimentaire », il ne cache pas sa satisfaction « C’est une fierté pour nous qui évoluons en milieu rural d’être sélectionnés. Le SADEN a dépassé les frontières de la capitale pour venir nous chercher. Au-delà de la compétition, nous attendons du coaching, du financement et du mentorat pour passer un cap dans la transformation de nos produits », a-t-il indiqué.

Le gouvernement guinéen réaffirme son soutien total à cette initiative, perçue comme un levier stratégique pour le développement national. Présent lors du lancement, Lancinet Hawa Doumbouya, directeur adjoint du cabinet à la Primature, a souligné l’importance de cette dynamique. « La Guinée s’est dotée d’un programme très ambitieux appelé Simandou 2040. Le capital humain est le pilier le plus important pour le gouvernement. Cette édition place la formation des jeunes au centre, créant une opportunité pour qu’à l’issue de cet apprentissage, ces jeunes puissent décrocher leur premier emploi. Le gouvernement va continuer à accompagner le Saden pour qu’il ne soit pas seulement un événement saisonnier, mais un consultant permanent sur les questions d’employabilité », a-t-il déclaré.

Le processus de sélection s’annonce rigoureux. Une cinquantaine de projets sont actuellement passés au crible par un jury composé d’experts de l’écosystème entrepreneurial, d’institutions financières et de l’administration publique. Mohamed Kaba, expert en entrepreneuriat chez Enabel Guinée, souligne l’importance de l’alignement des projets avec les grandes orientations nationales. Les critères reposent sur la pertinence et l’innovation des solutions, la viabilité économique, mais aussi l’adéquation avec le programme Simandou 2040. L’intégration de l’intelligence artificielle est également un facteur clé cette année pour l’accélération des initiatives.

Interrogé sur la fiabilité du processus, Mohamed Kaba assure que l’équité est au cœur de la démarche « C’est un processus libre et ouvert. Notre objectif est de sélectionner la « crème de la crème » des PME pour qu’elles deviennent, dans les années à venir, les gazelles et les licornes de l’économie guinéenne. » Avec la présence attendue des institutions de la République, le SADEN 2026 se positionne comme le tremplin pour la transformation structurelle de l’économie par l’emploi et l’innovation.

Thierno Amadou Diallo