Mamady Soumaoro charge : « Tout ce que Bienvenue Lamah a dit ici, rien n’est la vérité… »

Après plusieurs semaines de suspension, le procès des événements du 28 septembre 2009 a repris ce lundi 4 mai au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry. Cette audience de reprise a été marquée par la déposition très attendue de Mamady Soumaoro, présenté comme le principal témoin du parquet.

À la barre, le témoin a livré un récit particulièrement accablant, mettant en cause le colonel Bienvenu Lamah dans des faits graves, notamment des accusations de meurtre et d’actes de torture.

D’emblée, Mamady Soumaoro a rejeté la ligne de défense de l’accusé, estimant que ce dernier ne pouvait en aucun cas se déclarer étranger aux événements survenus au camp militaire de Kaleyah.

Selon ses déclarations, il aurait lui-même été détenu dans ce camp sur instruction directe du colonel Bienvenu Lamah. Il affirme qu’à l’époque, aucune sortie du camp ne pouvait s’effectuer sans que ce dernier n’en soit informé. Il raconte avoir été arrêté alors que l’officier se trouvait sur sa terrasse, avant d’être transféré à Conakry.

Revenant sur la journée du 28 septembre 2009, Mamady Soumaoro a tenu à préciser que le colonel Bienvenu Lamah n’était pas présent au camp de Kaleyah ce jour-là. « Le jour du 28 septembre, le colonel Bienvenue Lamah n’était pas au camp de Kaleyah. Il n’est revenu que deux jours après le 28 septembre, dans son pick-up, en compagnie d’autres véhicules, et parmi eux, il y avait des blessés », a-t-il expliqué.

Dans un témoignage chargé d’émotion, le témoin a également remis en cause la véracité des déclarations antérieures de l’accusé.

« Tout ce que Bienvenue Lamah a dit ici, rien n’est la vérité. Il n’a qu’à dire la vérité. Je ne suis pas mort, je vis encore, ce n’est pas la vérité. Tout ce que je suis en train de déclarer ici, c’est sous le contrôle de l’armée guinéenne, ils sont en train d’écouter », a-t-il souligné.

Poursuivant son récit, Mamady Soumaoro a évoqué des faits particulièrement troublants survenus au sein du camp, faisant état de pratiques violentes et de rumeurs de sacrifices humains.

« Bienvenu Lamah, après deux semaines de formation, a commencé lui-même à sacrifier un être humain là-bas. Il y a un de nos promotionnaires, de la compagnie Titanic, ils l’ont laissé dormir la nuit et ont enlevé tout son sexe. On a entendu les échos la nuit, ce qu’ils ont fait avant le matin. Mais avant le jour, le gars a été enterré. Donc, entre nous, on se connaît. Donc le matin, les rumeurs ont commencé qu’ils ont sacrifié quelqu’un, c’est le sacrifice du camp », a-t-il expliqué.

Aminata Camara