Siguiri : 7 morts dans des accidents de la route à l’approche de la Tabaski 

La préfecture de Siguiri a enregistré un bilan routier particulièrement lourd à l’approche de la fête de la Tabaski. En l’espace d’une semaine, sept personnes ont perdu la vie dans cinq accidents de circulation distincts, selon les informations communiquées par le corps médical de l’hôpital préfectoral.

Le Dr Abdoulaye Bassirou Condé, médecin d’appui au service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, a confirmé ces chiffres lors d’une déclaration accordée à notre correspondant ce dimanche 25 mai 2026. Selon le praticien, les cinq accidents mortels se sont succédé entre le samedi 17 et le samedi 24 mai 2026, coïncidant avec l’intense mouvement de population précédant la célébration de l’Aïd el-Kébir.

Sur la route de Bamako, deux commerçantes originaires de Conakry, Aïcha et Fatou, ont trouvé la mort sur la route de Bamako. Les deux jeunes femmes, vendeuses de vêtements venues écouler leur marchandise à l’occasion de la fête, voyageaient à bord d’un véhicule pick-up lorsque celui-ci, après un brusque écart, a percuté un camion. Toutes deux sont décédées des suites de leurs blessures.

Sur ce même axe routier, deux jeunes hommes ont également perdu la vie. Djoloko, âgé de 22 ans, et Amadou, âgé de 20 ans, ont succombé dans des circonstances analogues au premier accident.

La route de Danka a également enregistré un accident mortel. Un camion-benne a quitté sa trajectoire et a mortellement percuté une femme étalagiste ainsi que son enfant en bas âge. Ce dernier est décédé sur les lieux de l’accident. La mère, grièvement blessée, n’a pu être prise en charge sur place et a dû être évacuée vers un établissement de santé disposant des capacités nécessaires.

Sur l’axe de Bouré, Moussa Traoré, élève âgé de 22 ans, a perdu la vie dans un accident survenu sur cet axe.

Djènè Doumbouya, ménagère et mère de trois enfants, a également succombé sur la route de Bouré, portant à sept le nombre total de victimes recensées sur la période.

Interpellé sur la répétition de ces drames, le Dr Abdoulaye Bassirou Condé a tenu à alerter l’opinion publique : «En tout, ça fait sept morts dans les accidents de circulation que nous avons enregistrés. C’est de trop. Il faut que les gens se resaisissent. La plupart de ces accidents, comme je l’ai toujours évoqué, sont dus à la mauvaise éducation routière ».

Ce constat soulève une fois de plus la problématique de la sécurité routière dans la région, particulièrement en période de forte affluence liée aux fêtes religieuses.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri