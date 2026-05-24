Sénégal : après Sonko, la démission d’El Malick Ndiaye plonge davantage le pouvoir

Le séisme politique provoqué par le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye continue de secouer le Sénégal. Alors que plusieurs cadres du parti PASTEF ont déjà quitté leurs fonctions administratives ces derniers jours, une nouvelle démission vient accentuer la fracture au sommet de l’État : celle du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye.

Dans une déclaration rendue publique dimanche, El Malick Ndiaye a annoncé avoir pris sa décision « après une profonde réflexion, mûrie dans le silence, la responsabilité et le sens de l’État ». Une sortie qui résonne comme un nouveau coup dur pour le régime en place, déjà fragilisé par les tensions nées du départ d’Ousmane Sonko.

Sans jamais évoquer directement la crise politique actuelle, l’ex-président de l’Assemblée nationale a toutefois laissé transparaître une profonde inquiétude sur l’avenir institutionnel du pays. « La stabilité de nos institutions, le respect du dialogue républicain, la préservation de la paix civile, de la cohésion nationale et de l’intérêt supérieur du Sénégal doivent demeurer, en toutes circonstances, notre boussole commune », a-t-il déclaré.

Cette démission, hautement symbolique, risque de faire tâche d’huile au sein de la majorité. Figure influente du PASTEF et proche du camp Sonko, El Malick Ndiaye occupait l’un des postes les plus stratégiques de l’appareil d’État. Son départ alimente désormais les spéculations sur une possible vague de ruptures politiques dans les prochains jours.

Dans son message adressé à la nation, il a tenu à remercier les militants du PASTEF pour leur « engagement constant » et leur « fidélité aux idéaux de transformation », tout en affirmant qu’il poursuivra son combat « avec le même engagement et la même fidélité au peuple sénégalais ».

Au Sénégal, cette succession de démissions donne l’image d’un pouvoir sous tension, où les lignes de fracture deviennent de plus en plus visibles entre les différents pôles de l’exécutif et de la majorité parlementaire.

Alors que le pays traverse une zone de fortes turbulences politiques, beaucoup s’interrogent désormais sur la capacité du président Bassirou Diomaye Faye à maintenir la cohésion autour de son régime après l’éviction spectaculaire d’Ousmane Sonko, son allié historique devenu désormais le centre d’une crise aux contours encore imprévisibles.

N’Famoussa Siby