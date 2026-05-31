Dixinn : « Jusqu’à présent, nous n’avons reçu que trois électeurs », dixit une présidente de bureau de vote

Comme prévu, les élections législatives et communales se tiennent ce dimanche 31 mai 2026 sur l’ensemble du territoire national. À Conakry, notamment dans la commune de Dixinn, les premières heures du scrutin ont été marquées par une faible mobilisation des électeurs dans plusieurs centres de vote visités par notre reporter.

Du centre de vote de l’École Bora, à Dixinn Centre, à l’École Nationale Supérieure d’Administration et de Gestion (ENSAG) de Donka, en passant par le lycée Donka, le constat est le même : les bureaux de vote peinent à attirer les citoyens appelés aux urnes.

À l’ENSAG de Donka, où les opérations de vote ont officiellement débuté à 7 heures, les lieux étaient quasiment déserts aux environs de 9 h 30. Peu d’électeurs avaient effectué le déplacement pour accomplir leur devoir civique.

« Nous avons ouvert le bureau à 7 heures, mais jusqu’à présent, nous n’avons reçu que trois électeurs. La mobilisation reste faible. Sinon, le reste se passe bien et nous n’avons rencontré aucun problème jusque-là », a confié la présidente d’un bureau de vote.

Au-delà de cette faible affluence, notre constat a également révélé des retards dans l’installation de certains bureaux de vote de la commune, une situation qui a suscité des interrogations chez plusieurs observateurs présents sur le terrain.

La faible participation observée au cours de la matinée soulève plusieurs interrogations. Certains l’expliquent par les fortes pluies qui se sont abattues sur la commune de Dixinn dès les premières heures de la journée, tandis que d’autres y voient le signe d’un désintérêt d’une partie de l’électorat pour ces consultations électorales.

Alors que le scrutin se poursuit, il reste à savoir si cette tendance observée dans la matinée se confirmera ou si les électeurs se mobiliseront davantage au cours de la journée.

Aminata Camara