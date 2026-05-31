« Les habitants sont-ils informés ? », la faible affluence interroge au centre Houssein

Les Guinéens sont appelés aux urnes ce dimanche 31 mai 2026 pour les élections législatives et communales. Contrairement à certains scrutins précédents qui avaient suscité un certain enthousiasme populaire, l’affluence reste timide à Foulamadina, dans la commune de Sonfonia notamment au centre de vote Houssein, où les électeurs se font attendre plusieurs heures après l’ouverture des bureaux.

Sur place, les opérations de vote ont démarré avec quelques difficultés logistiques. Selon Antoine Tolno, président du bureau de vote n°1 du centre Houssein, un léger retard a été enregistré en raison de l’absence de certains documents indispensables.

« Nous avons commencé à partir de 7 heures et nous avons accusé un peu de retard dû à l’absence de certains outils de travail, notamment les fichiers d’émargement par dérogation et par procuration. Nous avons remonté l’information. Nous avons un total de 428 électeurs qui doivent passer dans ce bureau », a-t-il expliqué.

Au-delà de ces difficultés, c’est surtout le manque d’engouement des électeurs qui retient l’attention.

« Pour le moment, les électeurs viennent à compte-gouttes. Je me suis même demandé si les habitants sont informés de la séance qui doit se tenir aujourd’hui, parce que nous n’observons pas un grand engouement », a-t-il déploré.

Malgré cette faible mobilisation, les représentants des partis politiques ainsi que les observateurs sont présents dans les différents bureaux de vote.

« Les représentants des partis politiques, presque tous les partis inscrits, sont présents, y compris les observateurs. Nous avons même travaillé ensemble avec eux dès le démarrage. Nous avons commencé le vote par les membres des bureaux de vote, ajoutés aux observateurs, et maintenant nous avons atteint le vote par dérogation, dont les bénéficiaires sont au nombre de dix », a précisé Antoine Tolno.

Même constat au bureau de vote n°4 du même centre. Son président, Facinet Tolo Camara, évoque une participation encore très faible en ce début de journée.

« Les gens arrivent au compte-gouttes, comme vous le voyez. Vu que c’est un dimanche aussi, nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont parties à l’intérieur du pays pour les festivités. Donc, nous n’avons pas assez de monde. Il faut parfois attendre cinq à dix minutes après le passage d’un électeur avant qu’un autre n’arrive », a-t-il indiqué.

Face à cette situation, il lance un appel à la population.

« À la population, je demande de venir voter et d’accomplir ce droit et ce devoir que nous avons de voter pour nos idées et de défendre aussi les partis politiques que nous aimerions voir remporter les élections cette fois-ci », a-t-il exhorté.

De son côté, le chef du quartier Foulamadina, Aboubacar Kera, assure que toutes les dispositions ont été prises très tôt pour permettre le bon déroulement du scrutin.

« Dès 5 heures, j’ai organisé les bureaux et classé tout le matériel. À 6 heures déjà, j’étais là. Tout le monde était dans son centre et installé. Il y a eu quelques manquements, mais c’est un cas général, notamment au niveau des carnets et des procurations », a-t-il expliqué.

Comme les responsables des bureaux de vote, le chef de quartier appelle lui aussi les citoyens à accomplir leur devoir civique.

« La population doit venir voter. Un bon citoyen est celui qui s’acquitte de ses devoirs. Il faut venir voter puis retourner à la maison. C’est ce que je leur demande. Choisir ses députés, qui doivent défendre la communauté, est très important », a-t-il conclu.

À mesure que la journée avance, les responsables électoraux espèrent une hausse de la participation dans ce quartier de la haute banlieue de Conakry, où le démarrage du scrutin reste marqué par une mobilisation encore en deçà des attentes.

N’Famoussa Siby