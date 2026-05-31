Législatives et communales à Dixinn : Facinet Sylla et Félix Lamah accomplissent leur devoir civique et saluent un scrutin apaisé

Les opérations de vote des élections législatives et communales se sont poursuivies dans le calme ce dimanche 31 mai 2026 dans la commune de Dixinn. Malgré une affluence relativement faible observée dans plusieurs centres de vote, les électeurs ont continué à accomplir leur devoir civique dans une atmosphère sereine.

Au centre de vote du lycée Donka, plusieurs membres du gouvernement se sont rendus aux urnes, notamment le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Félix Lamah, et le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Facinet Sylla.

Après avoir voté, Félix Lamah s’est félicité du déroulement du double scrutin à travers le pays. Il a salué les différentes étapes du processus électoral engagées ces derniers mois et rendu hommage au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour le respect du calendrier électoral.

« Nous sommes en train de voir se réaliser les élections législatives et communales sur l’ensemble du territoire guinéen dans la tranquillité et dans la paix. C’est cet esprit de citoyenneté et de devoir civique que je constate partout où je suis passé », a-t-il déclaré.

Selon lui, l’organisation successive du référendum constitutionnel, de l’élection présidentielle, puis des scrutins législatif et communal constitue une avancée majeure vers le retour complet à l’ordre institutionnel. Le ministre s’est dit convaincu que toutes les institutions républicaines seront mises en place avant la fin de l’année.

« C’est un sentiment de joie et de fierté de voir ces élections se dérouler dans la paix, la cohésion et la concorde nationale », a-t-il ajouté.

De son côté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Facinet Sylla, a également exprimé sa satisfaction après son passage dans l’isoloir. Il a rappelé que ces élections marquent l’aboutissement d’un processus engagé depuis plusieurs mois à travers les différentes consultations électorales.

« Nous sommes en train d’achever un processus commencé il y a plus de sept mois. Après la Constitution et l’élection présidentielle, il s’agit aujourd’hui de donner au pays une Assemblée nationale et aux communes les moyens de gérer efficacement leurs collectivités locales », a-t-il affirmé.

Pour le ministre, l’enjeu de ce scrutin est majeur, puisqu’il permettra aux citoyens de choisir leurs représentants tant au niveau national que local. Il a insisté sur le rôle essentiel des élus dans la défense des intérêts des populations au sein des institutions de la République.

Profitant de l’occasion, Facinet Sylla a lancé un appel à la mobilisation des électeurs.

« J’invite tous mes compatriotes à venir voter. Ces élections sont essentielles parce qu’elles permettent d’élire les personnes qui nous ressemblent et qui porteront notre voix dans les différentes institutions du pays », a-t-il souligné.

À travers leurs interventions, les deux ministres ont mis l’accent sur l’importance de la participation citoyenne et sur la nécessité de consolider les acquis démocratiques à travers des élections apaisées et inclusives.

Aminata Camara