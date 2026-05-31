Dr Ousmane Kaba : « Pour que notre pays soit crédible, il faut que nos élections soient crédibles »

S’adressant à la presse, il a déclaré : « Il n y a pas beaucoup d’engouements mais je suis content d’avoir voté ce matin. L’affluence est très modérée puis que nous étions deux ou trois dans le bureau de vote où j’ai voté. Ce vote n’est pas une élection présidentielle. Ce sont des élections de proximité. Nous souhaitons qu’elles soient pour nous une fois dans la transparentes et équitables étant donné qu’il y a plus d’enjeu présidentiel. Je souhaite que l’expression du peuple de Guinée dans des urnes soit la même dans les résultats ».

Évoquant l’importance du scrutin, le Dr Ousmane Kaba a appelé les citoyens à une forte mobilisation pour choisir leurs représentants. Il a également insisté sur la responsabilité des autorités en charge du processus électoral pour garantir la transparence du vote.

« Nous invitons le peuple de Guinée à voter car, le vote est l’expression de volonté populaire. Cette volonté est très importante pour la direction de la nation. Ceux qui trichent les élections sont des pires parmi ceux qui sont contre la nation car ils dénaturent complètement la volonté du peuple de Guinée. Pour que notre pays soit crédible, il faut que nos élections soient crédibles et j’en la DGE d’organiser des élections transparentes », a conclu la tête de liste du PADES sur la liste nationale.

Michel Yaradouno