ledjely
Accueil » Dr Ousmane Kaba : « Pour que notre pays soit crédible, il faut que nos élections soient crédibles »
ActualitésGuinéePolitiqueSociété

Dr Ousmane Kaba : « Pour que notre pays soit crédible, il faut que nos élections soient crédibles »

Par LEDJELY.COM

Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba, a accompli son devoir civique ce jour dans le quartier Nongo, à Conakry, à l’occasion du scrutin en cours. Après avoir glissé son bulletin dans l’urne, le président du PADES a fait le constat d’un faible engouement dans son bureau de vote.

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

TEDx Dixinn 2026 : là où les rêves d’entrepreneurs deviennent des preuves

LEDJELY.COM

Blanchiment de capitaux : Apoutchou National condamné à trois ans de prison

LEDJELY.COM

Législatives et communales : la GMD domine les premières tendances du scrutin

LEDJELY.COM

Mali : choisi, attendu puis désisté, le mystérieux revirement de Florent Ibenge

LEDJELY.COM

Gouvernement Al Amine Lo : les premières têtes tombent au sein de Pastef

LEDJELY.COM

Sénégal : PASTEF claque la porte et refuse toute participation au gouvernement 

LEDJELY.COM
Chargement....