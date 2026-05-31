Le président du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), Dr Ousmane Kaba, a accompli son devoir civique ce jour dans le quartier Nongo, à Conakry, à l’occasion du scrutin en cours. Après avoir glissé son bulletin dans l’urne, le président du PADES a fait le constat d’un faible engouement dans son bureau de vote.
Accueil » Dr Ousmane Kaba : « Pour que notre pays soit crédible, il faut que nos élections soient crédibles »
Article précédent
LEDJELY.COM
Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.
Articles Similaires
Chargement....