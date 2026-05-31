Mamady Kaba : « Voter, c’est participer au changement de la Guinée »

Dans la commune de Sanoyah, de nombreux citoyens ont rallié les bureaux de vote ce dimanche pour accomplir leur devoir civique. Parmi eux figuraient Mamady Kaba, candidat de la GMD à la députation uninominale dans la circonscription de Sanoyah, et Aboubacar Sabari Conté, mandataire du parti et candidat aux élections communales.

Au quartier Sanoyah-Rails Plateau, Mamady Kaba a voté dans le bureau installé au sein du groupe scolaire M’mamie Malé Kaba.

Après avoir accompli son devoir citoyen, le candidat n’a pas caché sa satisfaction, tout en soulignant l’importance de ce triple scrutin.

« Comme tout bon Guinéen en âge de voter, je viens d’accomplir mon devoir citoyen. Nous étions dans une période de transition ; désormais, à partir d’aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase démocratique pour mettre en place nos institutions. J’invite les citoyens à sortir massivement pour voter. Voter aujourd’hui, c’est participer au changement de la Guinée. C’est une nouvelle ère démocratique qui s’annonce en République de Guinée. C’est un nouveau départ et quiconque parle de ce changement doit également parler du projet Simandou. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya qui nous a donné cette opportunité de voter dans la paix et la quiétude sociale », a-t-il déclaré.

De son côté, Aboubacar Sabari Conté, mandataire de la GMD à Sanoyah et candidat sur la liste communale, s’est réjoui de la mobilisation des électeurs ainsi que de leur maturité dans le choix de leurs représentants.

« C’est un jour historique pour moi. Cela prouve à suffisance que la Guinée est un pays démocratique. Nous sortons définitivement de la transition pour entrer dans la démocratie. Sanoyah étant une nouvelle commune, c’est la toute première fois que ses citoyens votent pour les candidats de leur choix. J’invite donc les citoyens de Sanoyah à la sérénité. Il leur revient de décider à qui confier la gestion de cette nouvelle commune et à qui accorder leurs suffrages pour les représenter à l’Assemblée nationale. J’invite les électeurs à voter pour les candidats de la GMD afin de favoriser le développement de Sanoyah », a-t-il indiqué.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, une forte délégation sillonnait plusieurs bureaux de vote afin de s’enquérir du déroulement du scrutin. Le principal constat relevé concernait le manque de fiches de procuration et de dérogation dans plusieurs centres de vote.

Balla Yombouno