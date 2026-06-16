Mondial 2026 : La revanche des Bleus face aux Lions de la Téranga

Vingt-deux ans après la désillusion de 2002, la France a pris sa revanche sur le Sénégal. Au terme d’un match intense et longtemps indécis, les Bleus se sont imposés 3-1 grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, ce mardi 16 juin 2026.

Présentée comme l’une des affiches les plus attendues de cette Coupe du Monde, cette confrontation entre deux grandes nations du football a tenu toutes ses promesses. Face à des Lions de la Téranga ambitieux et bien organisés, les Français ont dû patienter avant de faire parler leur réalisme.

Dominateurs dans la possession, les Bleus peinent toutefois à se montrer dangereux durant la première période. Bien en place défensivement, le Sénégal exploite les espaces sur les ailes, notamment grâce à la vitesse d’Ismaïla Sarr.

À la 30e minute, l’attaquant sénégalais est tout proche d’ouvrir le score, mais sa tentative termine sur le montant droit de Mike Maignan. Quelques minutes plus tôt, Nicolas Jackson avait également manqué une belle opportunité. Malgré plusieurs situations de part et d’autre, les deux équipes rejoignent les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Au retour des vestiaires, le rythme s’accélère. À la 53e minute, Michel Olise oblige Édouard Mendy à une intervention décisive. La pression française finit par payer à la 66e minute. Lancé par un excellent Olise, Kylian Mbappé ouvre le score et donne l’avantage aux siens (1-0).

La France croit faire le plus dur à la 83e minute lorsque Bradley Barcola, fraîchement entré en jeu, double la mise (2-0). Mais le Sénégal refuse d’abdiquer. Dans la foulée, Ibrahim Mbaye réduit l’écart et relance totalement la rencontre (2-1).

Alors que le suspense reste entier, Kylian Mbappé se charge de mettre fin aux espoirs sénégalais. L’attaquant français signe un doublé et inscrit au passage son 14e but en Coupe du Monde, scellant définitivement le succès des Bleus (3-1).

Le Sénégal pourra nourrir des regrets. Entre l’occasion manquée de Nicolas Jackson et le tir d’Ismaïla Sarr repoussé par le poteau, les Lions ont eu les moyens de faire douter les Français. Mais dans les grands rendez-vous, l’efficacité fait souvent la différence. Et cette fois, la France a pu compter sur un Kylian Mbappé décisif.

Lonceny Camara