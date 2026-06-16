Paris : de nouveaux visages à l’Ambassade de Guinée

Par un arrêté du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger (MAEGE), lu dans la soirée de ce mardi 16 juin à la télévision nationale, Dr Morissanda Kouyaté a procédé à la nomination de plusieurs cadres au sein de la représentation diplomatique de la République de Guinée à Paris, en France.

Il s’agit de :

Monsieur Honoré Pierre Loua, nommé premier conseiller chargé des affaires politiques, précédemment premier conseiller chargé des affaires politiques à l’Ambassade de Guinée à Genève ;

Monsieur Bernard Katambadouno, nommé deuxième conseiller chargé de la logistique ;

Monsieur Alya Keïta, nommé deuxième conseiller chargé de la communication et des relations publiques, précédemment correspondant de la RTG pour la zone Europe ;

Monsieur Moriba Konaté, nommé premier secrétaire chargé du protocole, précédemment chef du service des visites officielles à la Direction générale du protocole du MAEGE ;

Monsieur Mamadi Touré, nommé premier conseiller chargé des affaires consulaires, précédemment consultant international ;

Monsieur Mamadouba Camara, nommé deuxième secrétaire chargé du protocole adjoint ;

Madame Rouguiatou Camara, nommée attachée d’ambassade.

Balla Yombouno