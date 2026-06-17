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Ambassade de Guinée à Paris : trois hauts responsables rappelés

Par LEDJELY.COM

Le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, a procédé au rappel de trois hauts responsables en poste à l’ambassade de Guinée en France. La décision a été rendue publique à travers un arrêté lu ce mardi 16 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l’article premier dudit arrêté, il est mis fin aux fonctions de :

– Jean Touré (matricule 210 404 C), Premier conseiller chargé des affaires politiques ;

– James Thomas Macauley (matricule 590 502 C), Premier secrétaire chargé des affaires consulaires ;

– Mariama Diallo (matricule 275 203 J), Attachée chargée des affaires financières.

À ce stade, les raisons ayant motivé ces rappels n’ont pas été précisées dans l’arrêté ministériel.

Balla Yombouno

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