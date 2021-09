ABOULAYE BAH : « C’est une nouvelle naissance quand on quitte la prison ».

Sa libération, cette fois définitive, Abdoulaye Bah, l’ex-président de la Délégation spéciale de la commune de Kindia, l’assimile à une renaissance. Pour le reste, remerciant son libérateur en la personne du colonel Mamady Doumbouya, il assure n’avoir aucune haine. Croyant, dit-il, il considère que son séjour carcéral était quelque part inscrit dans son destin.

Nous vous proposons ici l’essentiel de sa réaction à chaud

« Nous sommes libres aujourd’hui et nous remercions le colonel Mamady Doumbouya avec l’ensemble des membres du Comité national de rassemblement et du développement (CNRD). C’est une nouvelle naissance quand on quitte la prison. C’est une joie d’être parmi les siens et nous sommes extrêmement contents et les mots me manquent pour m’exprimer.

Je n’ai aucune haine, je suis un croyant et pratiquant. J’estime que c’est une épreuve dans ma vie et j’ai été aidé par mon Dieu. C’est pourquoi je n’ai une haine contre personne. Au contraire, je demande au peuple de Guinée d’être uni, de s’accepter et d’être des frères. Nous voulons une Guinée apaisée…Nous allons exercer la politique dans le cadre du règlement et des lois guinéennes et nous allons être utiles parce que les hommes passent mais la nation reste. Nous sommes résolument déterminés à travailler pour que ce pays soit une beauté, une fleur, une belle femme comme disait le colonel Mamady Doumbouya »

Balla Yombouno