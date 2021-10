Cour d’appel de Conakry : Gnelloye  et Kadiatou DK déjà dans la salle d’audience

Le procès en appel du ministère public contre le communicant de l’ex parti au pouvoir, Ousmane Gnelloy Diallo s’ouvre ce jeudi 07 octobre à la cour d’appel de Conakry.

Depuis ce matin, l’accusé, Ousmane Gnelloy Diallo, est assis dans le box des accusés habillé en chemise de couleur blanche, pantalon kaki, chaussures noires avec une bouteille d’eau en main, masque de protection bien enfilé, il attend d’être appelé à la barre pour comparaitre. Il est entouré de sa famille et certains de ses amis. On constate la présence de sa sœur, Fatou Gnelloye, ses amis et collaborateurs comme Korboyah Baldé et Ada Affairage.

Quant à la plaignante, Madame Kadiatou DK Diallo elle est aussi présente dans la salle d’audience.

Gnelloye est poursuivi par Kadiatou DK Diallo, fille d’ElHadj Biro Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale pour injures publiques et menaces de mort réitérées, de celui qui se faisait appeler ”ministre de la défense du président Alpha Condé sur les réseaux sociaux”.

Pour rappel, c’est le mardi 28 septembre dernier que Gnelloye a été arrêté à l’aéroport de Conakry alors qu’il s’apprêtait à quitter le pays Et finalement il été conduit à la Maison centrale de Conakry.

Nous y reviendrons.

Balla Yombouno, depuis la cour d’appel.