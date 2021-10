TRANSITION : la proposition d’Abdoul Gadiri Diallo pour une bonne gestion économique

Pour réussir la gestion du secteur de l’économie sous la transition dirigée par le Colonel Mamadi Doumbouya, un spécialiste des banques, des finances et assurances tente d’apporter son expertise au service de la junte militaire au pouvoir. Pour d’Abdoul Gadiri Diallo, responsable du service innovation au sein d’une banque de la place estime que cela passe forcément par le toilettage de l’ensemble du système économique guinéen. Pour y parvenir, il sollicite que le gouvernement de transition se penche en premier lieu sur la mise en place d’une mission d’audit de la gestion antérieure de l’Etat, suivi de la création ou le renforcement d’un ou des organes de lutte contre la corruption et le contrôle strict de l’octroi des marchés publics

« Il faut que le gouvernement de transition mette en œuvre des réformes structurelles pour favoriser les opportunités d’investissements, réaliser des reformes et mettre en place des institutions permettant d’établir des conditions d’une croissance soutenue, libéraliser les prix et services, éliminer les subventions et supprimer certaines exonérations, encourager la réduction des déficits budgétaires de l’Etat par la diminution des dépenses publiques » insiste Abdoul Gadiri.

Plus loin, il suggère que le CNRD veille à l’application de la libéralisation des prix avant la mise en œuvre des programmes de privatisation faute de quoi rajoute-t-il, « peu d’investisseurs seront intéressés par un business dont les marges et les résultats sont définis par l’Etat ».

Par ailleurs, il plaide également pour la libéralisation du commerce extérieur en vue de mieux travailler sur la réduction des droits de douane et l’assouplissement des conditions d’obtention des licences d’importations, ce, au yeux de ce spécialiste, « peut introduire sur le marché national une plus grande concurrence et la réduction des monopoles ».

Cependant, il tient à ce que la junte veille notamment, sur la politique monétaire afin que celle-ci soit restrictive par la limitation de la masse monétaire dans l’économie.

A noter qu’Abdoul Gadiri Diallo est diplômé de l’université de Villetaneuse (Paris13) en Banque Finance et Assurance.

Elisabeth Zézé Guilovogui