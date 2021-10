N’ZEREKORE : un autre détenu meurt en prison

C’est une information de dernière minute qui vient de nous parvenir. Douha Guilavogui, arrêté à la suite des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu en décembre 2020 à Macenta, ville située au sud de la Guinée, à près de 800 km de la capitale Conakry, a rendu l’âme ce mardi 26 octobre 2021, à la prison civile de N’Zérékoré, où il était détenus avec 37 autres personnes, toutes accusées d’avoir participé auxdites violences.

C’est le deuxième détenu à décéder en prison après Fassou Théoro, qui avait succombé de sa maladie à l’hôpital régional de N’Zérékoré, il y a quelques jours.

La semaine dernière, un collectif d’avocat en charge de la défense des prévenus avait dénoncé la mort de Fassou Théoro et la lenteur de la procédure judiciaire.

Incarcérés depuis près d’un an, le procès de ces détenus n’a toujours pas démarré.

A rappeler que les violences de Macenta s’étaient soldées par plus de 10 morts, des boutiques, magasins et lieux de cultes incendiés et plusieurs autres dégâts matériels important avaient été enregistrés.

Nous y reviendrons

Ibrahima Kindi BARRY