« L’imam a couché avec ma fille 3 fois dans la mosquée »

C’est le fait divers avec lequel Conakry s’est réveillée ce jeudi 9 décembre. Un énième viol supposé dont une fille de 14 ans est victime. Et le mis en cause est de surcroit un imam, en principe dépositaire de la vertu et guide religieux. D’ailleurs, à ce titre, il était le maitre coranique de la fille. Il se trouve que pour aggraver son sort, il aurait abusé de cette dernière dans l’enceinte même de la mosquée. Sacrilège, diraient certains. Facteur plus aggravant encore, elle porte une grossesse de trois mois.

Les faits se sont déroulés à Yimbaya Tannerie, dans la commune de Matoto. A en croire la maman de la fille que la rédaction de Ledjely.com a jointe au téléphone, cette dernière qui doit passer son BEPC cette année, se rendait depuis quatre mois à la mosquée pour lire le Coran. « Mais depuis quelques semaines, j’ai remarqué des changements dans son style vestimentaire. À chaque fois que j’essayais d’échanger avec elle à ce sujet, elle me fuyait en me disant qu’elle avait compris », raconte Aïssétou Kaba, la mère de la victime. De fait, la maman avait remarqué que la fille arborait de plus en plus des habits osés. Et cela commençait à l’inquiéter car ces changements sont souvent annonciateurs des premiers flirts chez les adolescents. Constatant que la fille persistait à arborer ses habits sexy, elle fait intervenir le père de cette dernière, avec l’espoir que celui-ci se ferait mieux entendre. Sauf qu’en creusant un peu plus encore, ils devaient découvrir quelque chose de plus incompréhensible encore. « Après quelques enquêtes, nous avons appris qu’elle n’a pas foutu les pieds à l’école depuis près de 3 semaines. Elle passait son temps avec cet imam dans sa pharmacie et rentrait à 17 heures », explique encore la mère, désemparée.

Et c’est cette dernière information qui oriente les soupçons vers l’imam. En tout cas, c’est à la suite de ces nouveaux éléments qu’Aïssétou Kaba conduit sa fille en consultation pour vérifier qu’elle n’a pas été « déflorée ». Mais que lui apprend-on ? « Les médecins m’ont informée qu’elle n’était plus vierge et était même enceinte de 3 mois », répond la maman. Apeurée par cette révélation, cette fois, c’est la fille elle-même qui « m’a avoué en pleurs que l’imam avait couché avec elle et l’avait enceintée », conclut Aïssetou Kaba.

L’imam du nom de Hamed Barry, aurait abusé de la fille plus d’une fois, y compris dans l’enceinte de la mosquée. « Selon ma fille, il a couché avec elle 3 fois dans la mosquée. Mais le plus souvent c’était dans sa pharmacie », précise encore la mère de la victime.

Mis aux arrêts, l’imam en question est déjà détenu, nous apprend-on, dans les locaux de la DPJ.

Asmaou Diallo