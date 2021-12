Foire internationale de Guinée : la 3ème édition lancée

Organisée par la structure Benedi Records, sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’Industrie, des petites et moyennes entreprises, se tiendra du 16 décembre au 9 janvier 2022, la 3ème édition de la Foire internationale de Guinée (FIG), sur l’esplanade du Palais du peuple. La cérémonie de lancement de l’évènement qui s’est déroulée ce samedi a connu la présence de Bernard Gomou, ministre du Commerce, et la gouverneure de la ville de Conakry, M’Mahawa Sylla, entre autres.

Considéré comme l’une des plus grandes festivités de fin d’année, cette dernière sera soumise aux respects stricts d’un protocole sanitaire pour empêcher la propagation du coronavirus, promet les organisateurs.

Lancinet Koné, président de la commission d’organisation de la FIG, explique l’importance et les avantages liés à la tenue de la cérémonie « la Foire internationale de Guinée est un espace d’exposition des biens et produits visant à consolider l’intégration de la croissance économique de la Guinée et à promouvoir le développement du commerce intracommunautaire dans l’espace CEDEAO. La FIG est également une opportunité de faire de la Guinée, une destination touristique et artisanale en Afrique de l’Ouest ».

Comme pour de nombreux évènements, le gouvernement guinéen à travers Bernard Gomou, ministre du Commerce, a promis d’accompagner les organisateurs afin de réussir les objectifs auxquels aspirent les organisateurs.

Des programmations artistiques et d’autres surprises prévues pour rendre la fête plus belle.

IKB