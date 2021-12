MISE EN PLACE DU CNT : Mamady Kaba appelle le CNRD à prendre ses responsabilités

Plus de trois mois après le coup d’État qui a porté le colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, les organes de la transition ne sont toujours pas tous mis en place. C’est le cas particulièrement du Conseil national de la transition (CNT). Pour le Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), la junte militaire qui a renversé Alpha Condé, le 05 septembre dernier, ce retard s’explique par le fait que plus de 700 dossiers de candidatures ont été déposés alors qu’il y a seulement 81 places à pourvoir. Selon certains acteurs, il est difficile d’obtenir un consensus autour des représentants, surtout si le problème est au sommet.

Pour Mamady Kaba, trouver un consensus autour des représentants des différentes composantes de la vie sociopolitique est pratiquement impossible dans tous les pays démocratiques. « Il n’est pas possible de mettre tous les partis politiques ensemble pour faire quelque chose ou toutes les organisations de la société. C’est l’une des limites de la démocratie à l’occidentale », a-t-il assuré le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique (LIDDA).

Tout en déplorant la pagaille autour du dépôt des dossiers de candidatures pour le CNT, il souhaite que les gens recommandent des individus et que ceux qui répondent le plus aux profils des tâches qui vont être accomplies au sein de l’institution soient choisis. « Je pense qu’il faut tenir compte des diversités ethniques et régionales. Ce qui n’est pas forcément respecté si les entités envoient des représentants et vous avez toujours des difficultés à faire aboutir certaines volontés qui ne sont pas dans l’intérêt d’un parti ou d’un autre. C’est à dire que les représentants vont vouloir défendre les intérêts de leurs partis. Or, une transition est faite pour mettre en place les mécanismes qui transcendent les clivages politiques et ethniques », a fait remarquer Mamady Kaba.

Pour pallier à tout cela, il suggère un arbitrage du CNRD, parce que le travail que le CNT va faire va refléter la volonté du CNRD, et celui-ci reste conjointement responsable de tout ce que le CNT va poser comme acte en bien ou en mal. « Donc, cette lourde responsabilité qui va incomber au CNRD est incompressible. A partir de ce moment-là, il faut que le CNRD prenne toutes les dispositions pour que ceux qui vont appartenir au CNT soient les meilleurs Guinéens possible afin que le travail qui va se faire se fasse dans l’intérêt de la démocratie et de l’Etat de droit », a conclu l’ancien président de l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH).

Elisabeth Zézé Guilavogui