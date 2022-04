Cellou Dalein Diallo fuit-il la CRIEF ? La cinglante réplique d’Abdoulaye Bah !

Depuis quelques temps, l’absence en Guinée de Cellou Dalein Diallo — en tournée à l’étranger — commence à donner lieu à diverses théories, dont une volonté de “fuire la CRIEF” qui a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire à son encontre dans le dossier relatif à Air Guinée. L’ancien Premier ministre est également cité dans d’autres affaires comme le démantèlement des rails “Conakry-Niger”.

Au cours d’une intervention dans l’émission « Mirador », diffusée sur FIM, le 14 avril dernier, Abdoulaye Bah, ancien président de la délégation spéciale de Kindia, a apporté des précisions sur les affaires judiciaires concernant le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG). Selon lui, Cellou Dalein Diallo qui prône l’État de droit ne peut pas fuire la justice de son pays.

M. Bah estime que les allégations selon lesquelles l’ancien opposant à Alpha Condé a fui le pays pour se mettre à l’abri de la CRIEF, ne sont que des méthodes pour encourager le président de l’UFDG à essayer de fuir. Pour étayer son analyse, il a rappelé les actions qu’avait entreprises l’ancien procureur de la République près le Tribunal de première instance de Dixinn, Sidy Souleymane N’Diaye, contre lui et d’autres responsables du parti au lendemain de la présidentielle d’octobre 2020. « Le procureur [d’alors], connaissant nos numéros de téléphone et nos adresses, n’avait pas daigné nous adresser une convocation dûment établie selon la procédure judiciaire. Il avait plutôt fait appel aux médias en martelant que, d’après les enquêtes, [nous étions] impliqués dans des tueries et [que nous étions] recherchés activement (…) N’est-ce pas créer de la peur et de la fuite ? Mais on n’a pas fuit pour autant », a rappelé celui qui avait passé plusieurs mois en prison avant d’être libéré suite au coup d’État perpétré par le colonel Mamadi Doumbouya.

Répondant à ceux qui disent que Cellou Dalein Diallo veut fuir la justice guinéenne, Abdoulaye Bah assure que ce que les « jeunes cadres de l’UFDG » n’ont pas fait, ce n’est pas l’ancien Premier ministre qui le fera. « Le président Cellou Dalein Diallo, qui aspire à être président de la Guinée, ne va pas s’éclipser comme un petit citoyen frileux et perreux face à la justice pour un dossier dans lequel il y a déjà eu un audit bien établi et que l’acheteur a mille fois répété dans les médias que c’est le feu général Lansana Conté qui lui a vendu l’avion ».

Aliou Nasterlin