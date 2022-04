Les NFD annoncent une plainte contre le FNDC

Jeudi dernier, 14 avril 2022, le FNDC avait annoncé la transmission au Parquet général d’un premier lot de preuves des dénonciations et d’exactions commises sous le régime d’Alpha Condé, pendant la lutte contre le 3e mandat. Ce premier lot est annexé à une liste nominative des personnes directement ou indirectement impliquées. Sur cette liste, figure le nom de Mouctar Diallo, ancien ministre de la Jeunesse et président des Nouvelles forces démocratiques (NFD). Une démarche qui ne passe aux yeux du parti. Celui-ci assure que cette publication revêt un caractère mensonger et annonce une plainte contre le mouvement anti-troisième mandat.

« Cette publication qui revêt à la fois un caractère mensonger et diffamatoire vise à ternir l’image de personnalités au service de la République, notamment Dr Mouctar Diallo, président des NFD qui figure parmi les personnes faussement citées sur cette liste » a écrit dans une déclaration le parti.

Prenant l’opinion publique à témoin, les NFD assurent que cette attitude ne vise qu’à nuire à la réputation, à l’honneur et à la dignité d’honnêtes personnes dont leur leader, Mouctar Diallo. « Le parti NFD affirme de la façon la plus nette, que son président ne s’est jamais associé, ni de près, ni de loin, à une quelconque forme de violence. Les NFD défient le FNDC de publier ses prétendues et fallacieuses preuves d’implication de Dr Mouctar Diallo à une violence à plus forte raison à un crime », précise-t-on.

Pour le parti, c’est plutôt son président et ses militants qui ont été victimes de violence. « Et malgré cela, Dr Mouctar Diallo a toujours demandé à ses partisans de ne pas répliquer et de pardonner. Le parti NFD a toujours œuvré pour la non-violence, la paix et l’unité nationale. Les preuves existent », assure la formation politique.

Et d’annoncer : « Le parti NFD portera plainte contre les auteurs de ces insanités et ignominies », c’est-à-dire les responsables du FNDC qui ont dressé la liste déposée auprès du Parquet général.

Elisabeth Zézé Guilavogui