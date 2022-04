GUECKÉDOU : un échantillon de cas supposé de fièvre lassa acheminé à Conakry

Share on LinkedIn

Dans la préfecture de Guekédou, des rumeurs sur la découverte d’un cas de fièvre lassa courent depuis la matinée de ce jeudi 22 avril 2022. Il semble que c’est un patient venu pour des consultations à l’hôpital préfectoral qui serait porteur de cette maladie.

Au téléphone du Djely, la directrice préfectorale de la santé de Gueckédou n’a pas voulu faire trop de commentaires sur la question. « Je peux vous passer le numéro du directeur de l’hôpital ou encore celui qui est chargé des maladies à la DPS », nous a-t-elle simplement dit avant de nous raccrocher au nez.

Contacté également par téléphone, le directeur de l’hôpital préfectoral de Gueckédou, nous a orienté à son tour vers la direction préfectorale de la santé. “Je ne peux pas faire de compte-rendu aux médias. C’est à ma hiérarchie que je rends compte. Donc, référez-vous à la DPS », a laissé entendre notre interlocuteur.

Mais, selon une source proche du CTE de Gueckédou où se trouverait le patient, le prélèvement de l’échantillon a été fait et acheminé vers Conakry. “Pour le moment, on ne peut rien confirmer ou infirmer. On attend le résultat », a indiqué c’est source.

Si cela se confirme, la préfecture de Gueckédou serait de nouveau confrontée à la fièvre lassa. D’ailleurs, par le passé, elle a connu à plusieurs reprises des maladies virales.

C’est de là qu’était partie la fièvre hémorragique virale Ebola, puis en 2021, la fièvre Marburg.

Niouma Lazare Kamano, correspondant régional du Djely en Guinée forestière