PLÉNIÈRE DU CNT : vers la construction d’un nouveau siège de l’Assemblée nationale

Le Conseil national de la transition (CNT) a programmé une plénière ce jeudi 21 avril 2022 à l’hémicycle. Le président du CNT, Dansa Kourouma, a mis l’occasion à profit pour informer de la mise en place de la commission chargée du suivi de la construction du futur siège de l’Assemblée nationale.

A l’ouverture des travaux de cette plénière, à titre informatif, Dansa Kourouma a rendu public l’arrêté pris pour la mise en place de cette commission.

Dans l’article 1er de cet arrêté, il est mentionné la création d’une « commission chargée du suivi des travaux de construction du siège de l’Assemblée nationale. Cette commission est placé sous l’autorité du président du Conseil national de la transition ».

Poursuivant, le président de l’organe législatif a souligné qu’il « est conféré à la commission chargée du suivi de la construction du siège de l’Assemblée nationale des attributions suivantes : s’assurer du bon déroulement avec la mise en œuvre du projet ; analyser le tableau de bord des indicateurs et comparer les résultats obtenus et objectifs fixés ; identifier des facteurs de blocage et proposer des actions correctives nécessaires au respect des termes du projet ; assurer un contact permanent entre le CNT et les partenaires techniques et financiers du projet… ».

Dansa Kourouma souhait que son institution, à la fin de sa mission, laisse à la prochaine assemblée un siège flambant neuf dans lequel les conditions de travail seront agréables. « Il est important que tous les éléments, tous les moyens, soient réunis pour que la passation de témoin de la nouvelle assemblée se fasse aussi au sein d’un siège flambant neuf. Donc, de notre côté, ce qui était demandé par le partenaire chinois a été effectivement réglé, notamment la réactualisation de notice d’impact environnemental et social. Ce travail a été fait dans la plus grande diligence. Et au jour d’aujourd’hui, le partenaire chinois s’apprête à lancer un appel d’offre pour le recrutement de la société chinoise qui doit réaliser les travaux », a conclu le président du CNT.