KISSIDOUGOU: un incendie ravage le vestibule des sages

C’est un incendie d’origine inconnue qui a été enregistré au vestibule d’un des camps de sages qui réclament la paternité de la ville de Kissidougou dans la nuit de vendredi à samedi 23 avril 2022, à 2 heures du matin, au quartier Kènèma, dans la commune urbaine.

A en croire Sekou Jacques Kéita, un des conseillers de ce bureau des sages, l’incendie s’est déclenché au moment où tout le monde dormait. “C’est à 2 heures du matin que les enfants sont venus taper à ma porte pour me réveiller. Ils m’ont dit qu’il y a le feu qui a pris le vestibule. Je suis sorti dans la précipitation comme j’avais ma voiture garée à côté”, explique-t-il. Avant de poursuivre “on ne sait pas d’où est venu ce feu. Ça a tout brûlé mais heureusement sans faire de dégâts humains heureusement. On ne peut pas dire que c’est un court-circuit, parce que EDG était déjà partie et on a n’a pas de groupe qui était allumé”, précise Sekou Jacques Kéita.

Pour sa part, le patriarche de ce camp est étonné de ce qui est arrivé à son siège. “Je suis dépassé par ce qui se passe, c’est la première fois que de telles choses arrivent dans ce quartier voir même au vestibule”, a déploré Elhadj Bakary Kéita.

En revenant à la charge, Sékou Jacques Kéita demande aux autorités de Kissidougou, de faire tout pour que lumière soit faite dans cette affaire.

A préciser que depuis quelques années, un bicéphalisme se fait remarquer dans la gestion du patriarcat de la ville. Deux clans se divisent à ce sujet.

Niouma Lazare kamano correspondant régional Guinée forestière pour ledjely.com.