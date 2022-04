Enseignement Supérieur : vers le renforcement de l’axe de coopération entre la Guinée et le Maroc

La coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Guinée se renforce davantage notamment dans le secteur de l’éducation. En témoigne cette rencontre du secrétaire de l’Académie du Royaume du Maroc avec les recteurs et directeurs généraux des institutions d’enseignement supérieur à Conakry ce 23 avril 2022 en marge des 72heures du livre.

Selon Dr Oumar Doumbouya, directeur général de l’enseignement supérieur, la présence de cette délégation marocaine en Guinée s’inscrit dans le cadre des 72 heures du livre qui témoigne l’excellence des relations d’amitié entre les deux pays. Une occasion pour lui de décliner la mission de sa direction qui est d’assister le département de tutelle à la conception l’élaboration, la mise en œuvre de la politique nationale du gouvernement en matière d’enseignement supérieur et d’en assurer le suivi : ” à l’occasion de cet important évènement culturel que nous partageons en l’occurrence les 72h du livre de Conakry, nous saisissons l’occasion pour vous réaffirmer notre volonté d’élargir avec le secrétariat perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc nos relations dans le cadre de la coopération interafricaine, mutuelle et avantageuse”

Pour sa part, la ministre Diaka Sidibé , a déclaré qu’au cours de cette rencontre, qu’il sera question pour le secrétaire perpétuel de l’Académie de discuter avec les directeurs généraux et recteurs des ISES du grand Conakry autour de la collaboration autour de la science, de la culture: ” j’espère qu’il résultera de cette rencontre avec monsieur le secrétaire perpétuel des résolutions à la hauteur des enjeux universitaires auxquels nous sommes confortés et que des fructueux partenariats se renoueront entre l’Académie et la plupart de nos Institutions ici présentes.”

Balla Yombouno