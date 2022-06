UNIVERSITÉ DE SONFONIA : voici les raisons de la suspension de six cadres travaillant à la scolarité…

Ils sont six cadres qui ont été suspendus de leurs fonctions à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC-SC). Il leur est reproché d’avoir frauduleusement installé au sein de l’université des étudiants qui devaient aller dans d’autres universités.

L’annonce a été faite via une note de service signée du recteur de l’université. Mandy Keita, assistant-chef de service informatique à la scolarité, Mamadi Camara, régisseur comptable, Mohamed Cissé, chargé de l’accueil ont pour leur part été démis de leurs fonctions et interdits d’accès à l’université. Mamadi Sangaré, chef service à la scolarité de l’université a également été suspendu de ses fonctions pour faute lourde. Ousmane Yansané, en service au gouvernorat de la ville de Conakry, Morlaye Cissé en service au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont, dans une autre note de service été interdits d’accès à l’université de Sonfonia.

Joint au téléphone par Ledjely.com, Mamadi Camara, responsable communication de l’université a déclaré que ces cadres, avant d’être suspendus, ont été entendus. “Ils travaillaient à l’université de Sonfonia à la scolarité, principalement. Ces dernières années l’université était parfois trop plein et on se plaignait de pléthore dans les salles de classe. Et on a constaté que les gens étaient frauduleusement installés. On a recherché durant un long moment mais on n’a pas pu trouver solution. Alors il y a une fille qui a porté plainte parce qu’elle n’a pas eu de numéro de matricule. Elle a porté plainte au commissariat, qu’elle a fait trois ans, elle a fini ses études mais elle n’a pas de numéro donc pas de diplôme. Et à partir de là, on a su qu’il y a un certain Morlaye Cissé qui a pris de l’argent avec la fille. Le rectorat a donc mené les enquêtes pour savoir avec qui et comment Morlaye travaillait pour installer les gens, comment les numéros étaient octroyés et pourquoi les gens maintenant se plaignent, pourquoi les salles sont aussi pléthoriques. Donc, c’est l’enquête du rectorat qui a abouti à la suspension de ces éléments, due à l’installation frauduleuse des étudiants qui étaient orientés dans d’autres institutions d’enseignement supérieur, mais qu’on retrouve à l’université de Sonfonia. Ils ont reconnu les faits, c’est ce qui a conduit à leur suspension », a-t-il expliqué.

Élisabeth Zézé Guilavogui