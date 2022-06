TERMINAUX A CONTENEURS : Conakry parmi les ports les plus performants d’Afrique

En ces temps de morosité et d’incertitudes que traverse le pays, c’est une nouvelle qui devrait donner du sourire. En effet, il ressort de la 2ème édition de l’Indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI) récemment publié par la Banque mondiale et S&P Market Intelligence que le Terminal à conteneurs du port de Conakry est l’un des plus performants du continent africain. Arrivant 8ème dans le classement de l’ensemble du continent africain, Conakry obtient une honorable 3ème place en Afrique au sud du Sahara. Surtout, Conakry Terminal pointe à la première place des ports africains où opère Bolloré Transports Logistics (BTL). Or, on en a environ une vingtaine.

Pour comprendre l’importance que peut revêtir la performance d’un port conteneur, il convient de noter que « plus des 4/5 du commerce mondial de marchandises (en volume) sont transportés par voie maritime. Une part importante et croissante de ce volume, représentant environ 35 % des volumes totaux et plus de 60 % de la valeur commerciale, est transportée dans des conteneurs ». De même, « les ports à conteneurs sont (…) des nœuds critiques dans les chaînes d’approvisionnement mondiales et au cœur des stratégies de croissance de nombreuses économies émergentes ». Ainsi, loin d’être isolée, la performance d’un port à conteneurs « est un élément crucial du coût du commerce international pour un pays ».

A l’inverse, des terminaux et des ports non performants, en particulier pour les conteneurs, « peuvent souvent être à l’origine de retards d’expédition, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement, de coûts supplémentaires et d’une compétitivité réduite ». Concrètement, peut-on lire dans le rapport de la Banque mondiale et de S &P Market Intelligence, « la réduction du temps (d’attente) au port peut permettre aux exploitants de navires de réduire la vitesse des navires entre les escales, économisant ainsi le carburant, réduisant les émissions et les coûts dans le processus ».

Justement, si le port de Conakry coiffe ainsi d’importants ports africains, il le doit à la fiabilité et à la rapidité qui caractérisent les services du terminal à conteneurs. D’une part, le port a la capacité d’accueillir de navires de grande taille, de l’autre, tous les efforts sont consentis pour que le temps d’escale à Conakry soit le plus court possible. Voilà pourquoi le port de Conakry devance celui de Dakar, d’Abidjan, de Lomé, de Lagos, Mombasa et du même du Cap en Afrique du sud.

