TRANSITION : le PM promet un dialogue « ouvert, inclusif et constructif »

Comme annoncé la semaine dernière, le ‘‘Cadre de concertation et du dialogue inclusif’’ s’est ouvert ce lundi 27 juin 2022, dans un hôtel de la place. A la rencontre présidée par le premier ministre Mohamed Béavogui, on note la présence des acteurs de la classe politiques notamment, les leaders réunis au sein de l’ANAD, la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo, les acteurs de la société civile et le corps diplomatique accrédité en Guinée, entre autres.

Soucieux de rassurer ses interlocuteurs, le premier ministre Mohamed Béavogui, réitère son engagement pour un « échange ouvert, inclusif et constructif ».

« Notre objectif est de bâtir des institutions démocratiques, solides et crédibles qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. L’enjeu est de garantir l’exercice et le respect des libertés fondamentales ainsi que des règles de bonne gouvernance indispensable au développement de la Guinée », souligne également le chef du gouvernement.

Pour y arriver, une démarche inclusive adaptée à la réalité guinéenne et permettant de poser les jalons du bien vivre ensemble, est nécessaire, à en croire Mohamed Béavogui. L’objectif étant de mener une transition apaisée vers le retour à un ordre constitutionnel, M. Béavogui assure de sa « détermination, celle de mon gouvernement, du CNRD et de son président à travailler (…) afin de mener ce dialogue de façon constructive et efficace ».

Pour ce qui est de la rencontre précise de ce matin, il voudrait qu’elle « permette de nous entendre sur les modalités pratiques de cette nouvelle étape du processus de concertation et du dialogue ». Des modalités qui devraient, selon lui, « définir les sujets à l’ordre du jour qui doivent être centrés sur l’essentiel afin d’un retour à l’ordre constitutionnel ».

Ibrahima Kindi