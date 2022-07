KANKAN : des étudiants protestent contre une décision des autorités universitaires

Plusieurs dizaines d’étudiants sortants de l’université Julius Nyerere de Kankan ont battu le pavé ce vendredi matin. Ils fustigent la nouvelle notation entrée en vigueur cette année.

Avec celle-ci beaucoup d’entre eux se retrouvent avec la mention assez bien, passable et pire pour certains d’entre eux échec. Ils exigent désormais le retour à l’ancien système de notation ou simplement que les autorités universitaires suppriment cette affaire de notation.

Sia Agnès Leno inscrite au département de Sociologie était du lot des manifestants. « Quand nous sommes venus pour la première année, nous n’avions pas eu vent de cette nouvelle notation pour raison de Covid-19. Quand on s’est rendus compte, on a voulu revendiquer mais ils ont dit qu’on peut arranger entre nous. A notre fort étonnement, on n’a constaté que beaucoup d’étudiants se retrouvent avec assez bien, passable et pire échec (…) Tant qu’ils ne reviennent pas à l’ancien système ou suppriment cette affaire à l’image des autres universités du pays, nous continuerons la manifestation », a-t-il assuré.

Au niveau des autorités de l’université, on privilégie la négociation en lieu et place des manifestations. « J’ai rencontré à deux reprises les étudiants. Il faut qu’ils disent à ces enseignants qu’ils se sont trompés dans la revendication. On peut s’asseoir et discuter afin de prouver que nous ne sommes pas en brousse », souhaite pour sa part Lansana Touré, secrétaire général de l’université Julius Nyerere de Kankan.

Aux dernières nouvelles, une délégation des étudiants est en conclave avec les responsables de l’université afin de trouver une issue favorable à cette revendication.

Michel Yaradouno, Kankan pour Ledjely.com