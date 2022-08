« Binta Laly a été réhabilitée par rapport à son combat militant et citoyen », Maz Diallo

C’est avec gratitude et reconnaissance que le manager de Binta Laly Sow réagit au soutien que le président de la Transition vient de témoigner à l’artiste en lui faisant don d’une voiture et d’une enveloppe. Le geste est destiné, à en croire Maz Diallo, à améliorer les conditions de vie de l’artiste âgée de plus de 70 ans.

Tout naturellement, c’est un manager joyeux que nous avons eu au bout de la ligne. Maz Diallo qui rappelle qu’il travaille avec Binta Laly Sow depuis une décennie dit toute sa gratitude à l’endroit du colonel Mamadi Doumbouya et de tous ceux qui se sont impliqués pour que la rencontre d’hier soit possible. L’acte du président de la Transition, le manager l’assimile à la réparation d’une forme méconnaissance dont Binta Laly Sow était victime, eu égard à son immense apport à la culture guinéenne. « Nous remercions le colonel Mamadi Doumbouya, parce qu’avec le geste qu’il vient de poser, il réhabilite Hadja Binta Laly Sow par rapport au combat militant et citoyen mené par elle pour faire rayonner la culture guinéenne », dit Maz Diallo.

Selon lui, l’ampleur du montant remis à l’artiste n’a pas été révélée. Mais le président de la Transition a « confié la gestion du fonds à une commission ». L’acte étant sous-tendu par la nécessité d’améliorer les conditions de vie de l’artiste en général et notamment de lui trouver un « logement décent », c’est à cette commission de conduire les démarches concrètes.

Quel lien avec le projet #UnToitPourBinta ?

Interpellé sur le lien que le geste du président pouvait avoir avec le projet ‘’Un toit pour Binta’’ de Alimou Sow et de Abdoulaye Sadio, qui n’ont pas été associés à la cérémonie d’hier, le manager a fourni une réponse plutôt ambigüe. En effet, selon lui, s’il est vrai que l’acte du président de la Transition est l’aboutissement d’un ensemble d’actions et d’initiatives dont le projet ‘’Un toit pour Binta’’ fait partie, on ne peut cependant pas établir un lien exclusif avec ledit projet. Il rappelle à propos que tout est parti de la cérémonie de lancement des Assises nationales, le 22 mars 2022. Invitée à faire une prestation à l’occasion de cette cérémonie, Binta Laly en avait profiter pour solliciter le soutien du président de la Transition. Doléance à laquelle ce dernier s’était alors engagé de répondre favorablement.

Quid du rôle joué par Oudy 1er ?

Sur les photos publiées par la Direction de la communication et de l’information (DCI) de la présidence de la République, on note la présence de l’artiste Oudy 1er, au côté notamment du colonel Mamadi Doumbouya, de son conseiller personnel, El Hadj Thierno Mamadou Bah et de Moussa Moïse Sylla, le patron de la DCI. Selon le manager Maz Diallo, cette présence se justifie par le fait que Oudy 1er a facilité la rencontre avec le président de la Transition. En effet, alors que les engagements du président tardaient à être concrétisés, il aurait fallu l’implication personnelle du Dj Mannequin pour les traduire en acte, à la suite de l’audience accordée ce mardi à Binta Laly Sow.

Ledjely.com