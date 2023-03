SENAMSCO 2023 : le colonel Mamadi Doumbouya préside la cérémonie de clôture

Finie la deuxième édition de la Semaine nationale de mérite scolaire (SENAMSCO 2023), avec la proclamation des résultats finaux des différentes compétitions sportives, culturelles et intellectuelle. C’était dans la salle des spectacles du palais du peuple, ce samedi 18 mars 2023.

Le tout s’est déroulé sous la présidence du colonel Mamadi Doumbouya, président de la Transition, en présence des invités de marque venus de différents horizons notamment la ministre de l’éducation nationale de la République du Mali, Mme Sidibé Dédéou Ousmane.

Au compte du concours Miss Mathématiques de cette année, c’est Hadja Mariama Djelo Diallo âgée de 15 ans, candidate de la région administrative de Boké, originaire de Fria qui s’est adjugée la couronne nationale avec 18,87 de moyenne. C’est la candidate de la commune de Dixinn, Diaraye Barry qui a raflé le prix de la Dauphine avec 15, 38 de moyenne. Les résultats des concours d’éloquence, de grands débatteurs ainsi que des compétitions sportives, ont été également proclamés.

Mohamed Saliou Camara, de la région administrative de Kindia est sacrée premier au concours national d’éloquence et meilleurs débatteurs.

Prenant la parole, après la proclamation des résultats, le Ministre Guillaume Hawing a déclaré que le but de la SENAMSCO est de promouvoir le mérite et l’excellence en milieu scolaire. Selon lui, le CNRD a hérité d’une école guinéenne en déliquescence poussée. « Pourtant, l’école guinéenne était, jadis, compétitive, ce qui fit de nous un peuple fier et respecté. Notre école était un modèle éducatif enviable. Les enseignants et encadreurs étaient des repères. Les parents d’élèves étaient heureux d’envoyer leurs enfants á l’école. Les élèves étaient disciplinés et soucieux de leur avenir. Les cadres, fruits de cette école, incarnaient le patriotisme et l’intégrité. Soudain, tout a basculé. Nous avons bafoué la Loi d’orientation de l’Education guinéenne. Conséquence, l’anarchie s’est instaurée, le mérite a cédé la place à la médiocrité, à la tricherie et au favoritisme, la société a sombré et l’État a vacillé. Mais aujourd’hui, grâce à votre vision éclairée doublée de votre implication personnelle M. le président de la transition, à travers différentes initiatives telles que la SENASMCO, l’école guinéenne est en train de renaître de ses cendres tout en devenant de plus en plus vivante, complète et attrayante », a-t-il déclaré sous les ovations nourries des enseignants. Il rappelle que ce sont au total 847 écoliers venus des huit régions administratives qui ont participé à la SENASMCO 2023.

Satisfait de la qualité de l’organisation de la SENASMCO qui est une initiative présidentielle, le président de la transition, en personne, a remis les clefs de trois véhicules 4×4 aux trois enseignants qui se sont illustrés cette année scolaire. Avant de se retirer, le locataire du palais Mohammed 5 a promis d’œuvrer davantage dans le sens de la promotion de l’Education nationale.

Les personnalités notamment, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur de la Côte d’Ivoire et la lauréate du concours mathématiques du Niger Charifatou Moussa ont été célébrés pour leurs contribution à la réussite de l’événement.

Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine au compte de la troisième édition de la SENAMSCO.

Fodé Soumah