Kankan : un bâtiment et son contenu consumés dans le quartier Missiran

Un incendie dont l’origine reste à déterminer s’est déclaré cet après-midi au quartier Missiran, en périphérie de Kankan. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, mais par contre les dégâts et dommages ne sont pas négligeables.

Désemparées, les victimes étaient encore en larmes quand notre équipe s’est rendue sur le site du sinistre. Aminata Diallo, celle dont le bâtiment a été emporté par les flammes n’en revient pas. « Nous étions assises dans la cour, quand, soudain, nous avons entendu un bruit venant de l’intérieur de la maison. Nous sommes aussitôt allés voir ce qui pouvait en être la cause. Mais à notre surprise, les flammes avaient déjà pris une certaine envergure. Au point qu’on ne pouvait pas accéder à l’intérieur de la maison. Nous avons appelé les voisins au secours. Malheureusement, ils n’ont pas pu grand-chose, eux non plus », explique-t-elle.

Indiquant n’avoir rien pu récupérer, elle énumère notamment au nombre des objets perdus, ses marchandises, de l’argent qu’elle avait dans sa chambre. Un montant qu’elle n’a pu cependant estimer.

Veuve et désormais ruinée, elle appelle à l’aide. « Mon mari est décédé et je suis là avec son jeune frère. C’est ce dernier qui s’occupe de mes enfants et moi. Si une telle catastrophe s’abat sur nous, nous ne pouvons qu’être tristes. Parce que si celui prend soin de ta famille est frappé par un tel malheur, c’est un désespoir total. Nous demandons à Dieu de lui venir en aide, sinon nous n’avons plus d’espoir. Nous sollicitons que chacun fasse ce qu’il peut pour nous aider », implore-t-elle, en larmes.

Au moment où nous quittions les lieux, le feu était déjà plutôt maîtrisé par les voisins.

Michel Yaradouno kankan pour ledjely.com