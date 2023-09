Takana Zion : « Le président Doumbouya nous a honorés à l’étranger »

Nous l’annoncions dans notre précédent article. Il n’y avait pas que les citoyens ordinaires, ce samedi, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, pour accueillir le colonel Mamadi Doumbouya, qui revenait de la 78ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies. Nous notions aussi la présence des artistes tels Takana Zion, Oudy 1er et Fodé Kouyaté notamment. Tous étaient là pour saluer et féliciter le colonel Mamadi Doumbouya pour le discours qu’il a tenu à New York, le jeudi dernier.

Parce que si au sein de l’opinion publique, d’aucuns trouvent que ce discours n’était pas le bon et que surtout, il révèle que les militaires n’ont aucune envie de quitter le pouvoir, le reggae man Takana Zion qui ne cache point son soutien à Mamadi Doumbouya, en a un tout autre point de vue. « Le président Mamadi Doumbouya nous a honoré à l’étranger. Il a fait un très bon discours, un discours sage, plein de dignité et de valeurs. Il a su se hisser à la hauteur des attentes, et il a montré que la Guinée est dans son élan d’indépendance en termes de politique économique et en termes de partenariat avec les occidentaux qui travaillent et qui souhaitent travailler avec nous, comme il l’a si bien dit », a confié celui dont le nom sur pièce d’identité est Mouctar Soumah.

Il dit avoir particulièrement aimé le passage du discours du colonel Mamadi Doumbouya où celui-ci proclamait que l’Afrique n’est acquise à personne. « Nous ne sommes ni pro, ni anti, nous sommes pro-africains. Il a défendu toute l’Afrique. Donc, je pense que tous les jeunes africains doivent être fiers de ce qu’il a donné comme message, parce que l’Afrique n’est plus comme il y a 60 ans ou 70 ans. Les jeunes africains sont éveillés, ils ont fait de grandes études et comptent travailler avec toutes les nations du monde selon une logique gagnant-gagnant, dans l’égalité et dans l’équité. Nous avons des ressources minières et beaucoup de richesses dans le pays dont les occidentaux ont besoin. Donc, s’ils viennent chez nous, ils doivent aussi nous respecter et construire des usines pour transformer nos matières premières sur place, au lieu de les transporter. C’est de cette manière qu’on peut arriver à créer des emplois pour que la jeunesse sorte du chômage », a déclaré le reggae man.

Quant à son soutien au président de la Transition, il préfère dire qu’il soutient plutôt la vérité. « Je pense que le président Mamadi Doumbouya est dans la vérité, il faut le supporter et l’encourager pour qu’il multiplie les bonnes actions », a-t-il conclu

Après avoir, un temps, soutenu le président Alpha Condé, Takana Zion est désormais du lot des artistes qui supportent le colonel Mamadi Doumbouya. C’est à ce titre que lui, mais aussi Oudy 1er et Maître Hitman avaient organisé le 5 septembre dernier, à l’occasion de l’An 2 du CNRD, un concert dédié à la « paix et à l’Unité nationale ». Mais en réalité, un concert en hommage au colonel Mamadi Doumbouya et à ses camarades du CNRD et du gouvernement.

L’autre reggae man, Elie Kamano, lui, après avoir un temps soutenu le même colonel, semble désormais quelque peu désabusé. En tout cas, il fait de plus en plus part de ses doutes et des contradictions qu’il dit constater de la part des autorités de la Transition.

Aminata Camara