Education : 220 enseignants en formation pour l’utilisation de la plateforme Learning Passport

Ce lundi 13 novembre 2023, s’est ouvert à Conakry l’atelier de formation de 220 enseignants portant sur le renforcement des capacités des formateurs pour l’utilisation de la nouvelle plateforme d’apprentissage numérique en ligne dénommée Learning Passport. Cette plateforme a pour vocation de développer des contenus ou des leçons de la 1ère année à la Terminale, couvrant toutes les disciplines pour expérimenter ce qui est déjà mis en place. Initié par le ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation avec l’appui technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), cet atelier s’inscrit dans le cadre du renforcement du système éducatif guinéen.

D’après Aïssatou Sy, facilitatrice de l’atelier, la plateforme Learning Passport fournit aux enseignants et aux élèves un accès aux ressources d’apprentissage de qualité même sans connexion internet. Elle accompagne également les élèves dans la consolidation des acquis scolaires et le développement des compétences et dote les écoles en outils crédibles et alternatifs pour l’amélioration des apprentissages. Pour ce qui est de l’atelier, il aura dans un premier temps un volet très technique. « Ils vont découvrir la plateforme Learning Passport, les notions et concepts du Learning Passport : cas de la plateforme dans l’écosystème guinéen; connexion et déconnexion à la plateforme ; navigation dans les contenus de la plateforme Learning Passport. Les notions de contenus, catégories, cours et leçons », détaille Aïssatou Sy. Quant au volet portant sur la gestion du contenu, dit-elle : « Ils vont plancher sur l’aperçu et la description des 5 pas didactiques, l’élaboration des fiches pédagogiques selon les pas didactiques, la présentation des fiches d’activités de Learning Passport, le lien entre les fiches des 5 pas didactiques et les fiches d’activités de Learning Passport ».

Le Learning Passport procure beaucoup d’avantages pour les encadreurs et pour les parents d’élèves. Aïssatou Sy en énumère quelques-uns : « l’autonomisation des apprentissages, la consolidation des acquis, la continuité des apprentissages même à l’absence des enseignants, la rétention des enfants à l’école et à la maison. Le renforcement des compétences, l’économie pour l’État et les parents dans l’achat des manuels et cahiers d’activités, l’égalité des chances dans l’apprentissage ».

Selon Dr Mamadou Mouctar Diallo, spécialiste apprentissage numérique à l’UNICEF en Guinée, cette formation est la suite d’une série d’autres formations organisées en 2022 dans le cadre de la compréhension et la maîtrise de la plateforme Learning Passport. Lancée l’année dernière, la plateforme avait été déployée dans deux écoles en guise d’expérimentation. Cette année 2023, elle est étendue à 50 écoles. Et c’est de ces écoles que viennent les participants à cet atelier, notamment les enseignants de la 1ère à la 6ème année. « La mise en place de cette plateforme est une initiative de ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation avec l’appui technique et financier de l’UNICEF. A son tour, l’UNICEF a sollicité Microsoft pour développer la plateforme au niveau informatique. Maintenant tous les aspects techniques, organisationnel et financier sont pilotés par UNICEF », précise Dr. Diallo.

Testée puis lancée, la plateforme est déjà pleinement fonctionnelle. Quelques 2394 leçons de la 1ère à la 10ème année s’y trouvent et couvrent les matières fondamentales que sont entre autres : Calcul, Français, Sciences.

Aissatou Bella Barry, participante à l’atelier, salue l’initiative. « C’est une formation extraordinaire que j’apprécie énormément. J’espère qu’au sortir de cette formation, chacun d’entre nous saura comment fonctionne la plateforme Learning Passport », confie-t-elle.

Ce sont les résultats de cette phase expérimentale qui détermineront l’extension de cette plateforme numérique à d’autres écoles du pays. Pour faciliter sa réussite, les autorités éducatives avec l’appui de leur partenaire ont déjà produit et disponibilisé sur la plateforme les ressources nécessaires, mentionne Malick Bah, le Directeur de l’Institut National de Recherche et d’Action Pédagogique (INRAP). « On a produit 120 fiches d’activités pédagogiques en français et mathématiques qu’on a embarquées sur la plateforme. On a produit aussi près de 400 capsules numériques vidéos qui sont sur la plateforme. Nous remercions le partenaire UNICEF qui a fourni des tablettes qui sont actuellement configurées. Et là, ils vont former les enseignants sur comment accéder aux contenus, comment aller sur la plateforme et prendre ces contenus, comment travailler avec les élèves sur la base de ces contenus. Il y aura tout un suivi qui sera mené au cours de l’année scolaire pour s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme Learning Passport », explique-t-il.

Mariama Ciré Diallo