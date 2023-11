Carrefour Donka : un présumé membre des Forces spéciales périt dans un accident de circulation

Plutôt jeune, la victime était, nous apprend-on, seule sur sa moto. Il se prénommait Célestin et les témoins que nous avons trouvés sur les lieux disent qu’il était un élément du groupement des Forces spéciales, l’unité que commandait le colonel Doumbouya avant le 5 septembre 2021. L’accident s’est produit dans les bandes de 4 heures du matin.

Abdoulaye Diallo qui habite dans les environs du lieu de l’accident, dit avoir approché la victime quand, étendue sur la chaussée, elle respirait encore. « On était couché tout près de la ruelle. J’ai entendu du bruit et directement je me suis levé et j’ai vu le corps de ce monsieur. Quand je me suis rapproché de lui, il respirait un peu. Quelque temps après, un élément des forces spéciales est venu. Il a trouvé que c’était un collègue à lui. Il a ramassé son arme qui était par terre puis, aidé par les gens, il l’a conduit à l’hôpital. Mais en ce moment, il ne respirait plus », raconte-t-il.

Un autre témoin, lui, a été réveillé par le bruit de l’accident. Il soutient qu’au-delà de l’arme, feu Célestin avait un téléphone qui a été épargné par le choc. « C’est le bruit de l’accident qui m’a réveillé. Après j’ai décidé de me rapprocher pour voir. Tout d’abord, j’ai vu une moto par terre et une arme de guerre à côté, je me demandais qu’est-ce qui se passe ? Puis j’ai vu des gens venir de partout pour voir le corps qui gisait dans le sang au beau milieu de la route. Entre temps, un élément des forces spéciales est venu dans un premier temps pour déposer le corps à l’hôpital Donka. Et c’est le même qui a aussi pris son arme puis son téléphone. Par magie, la moto de la victime n’a pas été endommagée », explique ce dernier témoin.

Aliou Maci Diallo pour LeDjely.com