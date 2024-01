Cette image n’illustre pas l’arrivée d’un bateau de carburant au port de Conakry !

Le 06 janvier 2023, des internautes ont publié sur le réseau social Facebook l’image d’un bateau-citerne qui, selon eux, était en train d’accoster au quai carburant du port autonome de Conakry. Selon les auteurs des différentes publications, l’arrivée de ce bateau permettrait d’atténuer la crise de carburant qui a éclaté après l’explosion du principal dépôt pétrolier du pays, survenue dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023.

L’internaute Maka N’denda Bah est l’un des utilisateurs de Facebook à avoir partagé le cliché. Or, au moment où il faisait cette publication, aucune annonce officielle n’avait été faite par le gouvernement et la Société nationale des pétroles (SONAP) concernant ce navire pétrolier.

Pour rappel, c’est dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, aux environs de minuit, que le dépôt d’hydrocarbures de la Société guinéenne des pétroles (SGP) a explosé dans la commune de Kaloum, faisant des morts, des blessés, des dégâts matériels et plongeant tout le pays dans une énorme crise de carburant.

L’image publiée par l’internaute Maka N’denda Bah a été virale sur le réseau social Facebook avec 765 partages, 1 147 commentaires et 7 366 likes. La page Guinee12.com qui a partagé la même information, avait récolté 127 partages, 111 commentaires et 792 Likes. Dans le même sillage, la page Cabinet d’architecture Yaya Telire avait aussi partagé la photo et avait récolté 300 partages, 115 commentaires et 4 536 Likes à la date du 14 janvier 2024. Nous ne citons que ces 3 à titre d’exemples.

Dans le cadre du projet d’Éducation aux Médias, à l’Information et au Numérique Plus (EMIN+), Foutakameen a décidé d’enquêter sur le sujet. Pour nos investigations, nous avons effectué des recherches inversées d’images sur Google Images pour remonter la source de l’image. Autrement dit, où elle a été publiée pour la première fois.

C’est un site web d’informations ukrainien, ubn.news (Ukraine Business News) qui a publié l’image pour la première fois, selon les résultats de nos recherches. Dans sa publication, il s’agissait d’un article sur les statistiques sur l’achat du Gaz naturel liquéfié, avec pour titre : « L’UE est devenue le leader mondial de l’importation de GNL ». L’article a été publié le 11 janvier 2023.

Pour recouper cette information, nous avons essayé d’entrer en contact avec Maka N’denda Bah, l’auteur de la première publication que nous avons vu sur Facebook pour savoir comment il a pris connaissance de cette information. Mais au moment de la diffusion de cet article, nous n’avions obtenu aucune réaction de sa part. Même résultat avec Guinée12.com, tout comme Cabinet d’architecture Yaya Telire.

Nous avons aussi contacté les autorités

Toujours dans le cadre de la vérification de cette information, nous avons poussé nos recherches en contactant le ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures, via sa page Facebook. Nous obtenons cette réponse du département ministériel : « Bonjour. Tout ce que vous ne voyez pas sur notre page ou celle de la SONAP, ce n’est pas officiel. Le Gouvernement a mis en place un comité de crise qui communique régulièrement sur la situation actuelle que nous traversons ».

Nous avons envoyé un message sur la page Facebook de la SONAP pour plus de vérification. Notre requête est restée jusque-là sans suite.

Le 10 janvier 2024, alors que nous menions notre enquête sur l’information publiée sur le réseau social Facebook par ces internautes, le Gouvernement a annoncé l’accostage d’un navire de 35 000 tonnes métriques de gasoil au quai pétrolier du port autonome de Conakry.

Sur sa page Facebook, la SONAP a annoncé le 12 janvier 2024, image à l’appui, l’arrivée d’un autre navire d’essence au port de Conakry.

Verdict

L’image publiée par certains internautes guinéens prétendant montrer un navire livrant du carburant en Guinée est hors contexte. Même si dans les jours qui ont suivi ces publications deux navires de carburant ont accosté au port autonome de Conakry, l’image qui a été publiée sur Facebook était déjà en ligne depuis un an.

