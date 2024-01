Guinée-Gambie : Dr Dansa KOUROUMA était aux côtés de la jeunesse pour soutenir le Syli national

Auréolé par sa dynamique de victoire depuis le début de la coupe d’Afrique des Nations, le Syli national de Guinée reste encore, un véritable pôle d’attraction des férus du cuir rond et de l’ensemble du peuple de Guinée. Aujourd’hui, plus que jamais, la sélection nationale suscite admiration et fierté.

Reconnu pour sa sobriété et son engagement pour la cause commune, le Président du Conseil National de la Transition donne la chance aux jeunes de la banlieue de suivre collectivement et de manière conviviale, les matchs de la CAN. Lui-même, s’est déplacé pour partager ces instants de communion avec la jeunesse réunie à la Fan Zone de Plaza Diamant à Kipé, dans la commune de Ratoma.

Dr Dansa KOUROUMA est venu vivre en direct, dans une foule compacte, la victoire avec la plus belle des manières, des poulains de Kaba DIAWARA. Pour le Président du CNT, cette victoire est la consécration du travail d’une équipe soudée autour des valeurs de patriotisme et de dignité.

Cette présence du Président du CNT aux côtés des jeunes de la banlieue de Conakry, est aussi un signe, à n’en point douter, de son attachement à cette couche qui est au centre du rassemblement prôné par le Président de la République, Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Boubacar Koyla Diallo