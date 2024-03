Le CERAG condamne « fermement les accusations injustes portées contre Ousmane Gaoual » (Communiqué)

Nous exprimons notre soutien inconditionnel à Ousmane Gaoual Diallo, une figure éminente de l’engagement politique en Guinée, dont la vie et le parcours sont exemplaires en termes de loyauté, d’intégrité et de dévouement envers ses convictions.

Haut cadre du parti politique UFDG, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, il a été un militant déterminé et engagé. Il a courageusement défié les dérives du défunt régime d’Alpha Condé, en participant activement à tous les combats de l’UFDG, même avant l’arrivée de son actuel leader, Cellou Dalein Diallo.

Cet engagement lui a valu le surnom d’homme téméraire et audacieux en pular, “Gorko Soussai”, et l’a conduit à être emprisonné à plusieurs reprises. Malgré ces épreuves, il est demeuré fidèle aux idéaux de l’UFDG et à ses convictions, même lorsqu’il a été victime de violences, ligoté et torturé en détention.

Depuis qu’il a rejoint le CNRD pour soutenir le Président Mamadi Doumbouya, Ousmane Gaoual a été exclu de l’UFDG et accusé à tort par certains cadres, encouragés par leur leader. Son engagement envers la Guinée et son choix de soutenir le Président ne devraient pas être critiqués mais méritent notre respect.

Aujourd’hui, nous condamnons fermement les accusations injustes portées contre Ousmane Gaoual, notamment celle liée à la diffusion d’une vidéo intime présumée de Cellou Dalein Diallo. Ousmane Gaoual mène son combat politique sur la base des idées et des arguments, rejetant toute atteinte à la dignité des individus.

Nous appelons à la cessation de ces attaques et réaffirmons notre solidarité envers lui, un homme d’honneur et de loyauté, dont le dévouement envers ses convictions et envers son pays mérite le plus grand respect.

Fait à Conakry, le 03 mars 2024

Par la Coordination Nationale du CERAG