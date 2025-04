CRIEF : Dr Ousmane Kaba s’emporte face au juge Yagouba Conté et risque gros

Ce lundi 7 avril, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Dr Ousmane Kaba, comparaissait devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) dans le cadre de l’affaire l’opposant à la société Bankina Pêche. Mais l’audience a été marquée par une vive altercation entre l’accusé et le président de la Cour, le juge Yagouba Conté.

Alors que ce dernier tentait de recadrer le prévenu durant ses plaidoiries, Dr Kaba a brusquement élevé le ton, visiblement agacé : « Ne criez pas sur moi ! Ce n’est pas parce que vous êtes président… Tu as l’âge de mon fils, arrête ! », a-t-il lancé, sous le regard médusé de la salle.

Face à cette réaction jugée irrespectueuse, le juge Conté n’a pas mâché ses mots. Très remonté, il a immédiatement exigé du procureur Amiata Kaba l’ouverture d’une procédure pour outrage à magistrat :

« Monsieur le Procureur, je vous demande d’initier une procédure contre lui. Il ne s’adresse pas à ses enfants ici. C’est une Cour de justice, une institution de la République. Il y a des limites à tout. »

Et d’ajouter, fermement : « Vous parlez de respect, mais vous-même vous manquez de respect à l’institution judiciaire. Ce n’est pas une question de personne, c’est une question d’institution. On a beaucoup accepté par respect pour votre âge et votre parcours, mais il y a des limites à tout. Vous donnez des leçons de respect alors que vos propos sont irrespectueux. Alors, à qui allez-vous enseigner le respect ? ».

L’audience a finalement été renvoyée au 26 mai prochain pour le délibéré.

Pour rappel, selon l’article 738 du Code pénal guinéen, l’outrage à magistrat est passible de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 GNF. Lorsque l’outrage est commis en audience, la peine peut aller jusqu’à 2 ans de prison et 5.000.000 GNF d’amende.

Aminata Camara