FEGUIFOOT : les raisons de la révocation de Bouba Sampil

Le football guinéen traverse une crise majeure depuis la révocation, ce mardi 8 avril 2025, de Bouba Sampil de son poste de président de la Fédération guinéenne de football (Feguifoot). Cette décision historique, prise à l’unanimité par les sept membres présents du Comité Exécutif (Comex), marque un tournant décisif dans la gestion du football national.

Depuis son élection en décembre 2023 et sa prise de fonction en janvier 2024, Bouba Sampil a fait face à de vives tensions internes au sein de la fédération. Ces tensions ont atteint leur paroxysme en août 2024, à la suite de désaccords profonds avec plusieurs membres du Comex.

Dès cette période, cinq membres du Comex ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de la gestion de Bouba Sampil, dénonçant une gestion autoritaire et une opacité financière. Ils ont critiqué l’absence de réunions statutaires et le manque de transparence dans les décisions, en particulier concernant le limogeage du sélectionneur national Kaba Diawara et la nomination d’un nouveau staff sans consultation préalable.

En tout, Bouba Sampil n’a dirigé la Fédération guinéenne de football que pendant un an et trois mois, après avoir été élu en décembre 2023. La réunion décisive ayant conduit à sa révocation a duré plus de cinq heures au siège de la FGF, se concluant par une suspension provisoire dans l’attente de l’assemblée générale prévue pour le 8 mai prochain à Conakry.

Les membres du Comex ont justifié leur décision par une série de dysfonctionnements graves sous la présidence de Sampil. Dans un communiqué officiel, ils ont souligné plusieurs points :

Un manque flagrant de transparence dans la gestion des affaires fédérales

Une communication déficiente, tant en interne qu’en externe

Une gouvernance affaiblie par des prises de décisions unilatérales

Des irrégularités financières contraires aux standards d’une bonne gestion

Mamadou Alpha Hann, membre influent du Comex, a qualifié cette décision de « réponse institutionnelle à une crise de leadership », visant à « redresser la gouvernance de notre Fédération ». La motion de révocation, proposée par le vice-président Mamadou Barry, a été adoptée conformément aux statuts de l’institution.

N’Famoussa Siby