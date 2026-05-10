Cardinal Sarah interpelle la Guinée : foi sans morale, nation sans avenir

À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, lors de la prise de possession canonique de Monseigneur François Sylla, le cardinal Robert Sarah a prononcé samedi un réquisitoire sans précédent contre la déliquescence morale de la société guinéenne. Devant une assemblée chrétienne saisie, le prélat a osé pointer du doigt ce que beaucoup taisent : l’écart vertigineux entre une foi omniprésente et une société qui s’effondre. Un discours qui dépasse largement les murs de la cathédrale.

Dans un discours d’une rare franchise, le prélat a choisi de ne pas célébrer. Il a choisi d’interpeller.

Sans détour, le cardinal a posé la question qui dérange, celle que beaucoup pensent tout bas sans oser la formuler : « Ne risquons-nous pas d’être pollués par la déliquescence générale qui vicille notre société guinéenne ? Est-ce que nous chrétiens, nous prêtres, nous évêques, nous ne vivons pas totalement pollués par l’ambiance de pourriture, de mensonges et de corruption dans laquelle nous évoluons quotidiennement ?».

Le constat est brutal. Il est aussi courageux. Car il ne vise pas seulement les gouvernants ou les puissants, il vise les fidèles eux-mêmes, les hommes d’Église eux-mêmes. Personne n’est épargné, personne n’est exonéré.

Comment expliquer qu’un pays aussi croyant puisse sombrer aussi profondément ? C’est l’équation douloureuse que le cardinal Sarah a posée devant une assemblée sans doute traversée de malaise.

«Alors que la pratique religieuse catholique, à travers les moyens que sont les sacrements, est censée nous donner les moyens et les grâces pour nous convertir en profondeur, comment se fait-il que notre société guinéenne se meure à vue d’œil ? Et pourtant, nos mosquées et nos églises sont remplies chaque jour. N’est-ce pas à cause de la dégradation de notre vie intérieure et morale, de la corruption, de la gabegie, du désordre de nos vies et de nos mentalités dans la bonne gestion du bien commun ?», s’interroge-t-il.

Une foi de façade. Des rituels sans transformation. Des prières sans conversion. Le cardinal pointe du doigt ce fossé béant entre la religion pratiquée et la morale vécue. Le message du cardinal ne s’arrête pas au diagnostic. Il énonce une conviction profonde, presque prophétique.

« Est-ce que nous nous rendons compte que la gestion du bien commun est une vocation morale et spirituelle ? Sans morale, sans Dieu, notre pays ne se relèvera jamais. Il ira en se dégradant, en engendrant la peur, la pauvreté, la division, la haine réciproque », a-t-il souligné.

Des mots qui résonnent comme un avertissement. La gouvernance, dit-il en substance, n’est pas qu’une affaire de technicité ou de politique, elle est d’abord une affaire de conscience.

Dans un dernier acte d’une lucidité déconcertante, le cardinal Robert Sarah a mis le doigt sur ce qu’il considère comme la racine de tous les maux.

« Nous ne voulons pas nous mettre dans les mains de Dieu. Nous lui mentons constamment parce que nous ne voulons pas nous soumettre à Dieu en vérité. Nous voulons construire à notre façon notre pays et le royaume de Dieu. Le royaume que Jésus annonce se trouve complètement entre les mains du Père. Et on l’atteint par le chemin du renoncement, de douleur et de sacrifice», a-t-il martelé.

L’homme qui ment à Dieu ment à sa communauté. Celui qui triche dans sa vie spirituelle triche dans sa vie publique. La corruption de l’âme précède toujours la corruption des institutions.

N’Famoussa Siby