Boké : la dégradation précoce de la voirie urbaine alimente colère et inquiétudes

À Boké, le projet de bitumage de la voirie urbaine lancé sous l’ancien gouverneur Mamadou Camara avait suscité beaucoup d’espoir chez les citoyens. Présenté comme une réponse durable aux difficultés de circulation dans la commune, ce chantier était attendu par de nombreux habitants. Mais aujourd’hui, plusieurs portions de la route connaissent déjà une dégradation visible entre Tamaranssy et Tamakènè. Une situation qui nourrit critiques, frustrations et interrogations au sein de la population.

La plupart des citoyens rencontrés par notre correspondant local ont exprimé leur mécontentement, tout en attirant l’attention des autorités sur l’état de cette infrastructure récemment réalisée.

De Tamaranssy à Tamakènè, la chaussée, à peine bitumée, présente déjà des fissures et des affaissements à plusieurs endroits. Si certains habitants mettent en cause la qualité des travaux effectués, d’autres accusent les camions des sociétés minières qui empruntent quotidiennement cette voie d’être à l’origine de cette dégradation rapide.

Mariam Bangoura, elle, pointe directement la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux.

« Le travail qu’ils ont fait ici, il y a de l’économie dedans. Le travail n’est pas du tout bien fait. Si c’est bien réalisé, même si un camion passe dessus, cela ne doit pas se dégrader comme ça. On pensait que le problème était résolu, mais malheureusement, tel n’est pas le cas », déplore-t-elle.

Contrairement à cette dernière, Ibrahima Cissé, conducteur de taxi-moto, estime que les poids lourds des sociétés minières sont les principaux responsables de cette détérioration. Il appelle également les autorités à accélérer les travaux de la route contournante afin de réduire la pression sur la voirie urbaine.

« À mon avis, ce sont les camions des sociétés minières qui circulent en ville qui sont derrière cela. Avec la forte chaleur, quand les camions passent sur le goudron, il se détériore rapidement. Les autorités doivent nous aider à terminer rapidement les travaux de la route contournante », plaide-t-il.

Même inquiétude chez Aïssa Cissé, qui dénonce la rapidité avec laquelle certaines portions de la route se sont détériorées, alors que les travaux sont encore récents. Elle redoute surtout les conséquences de la saison des pluies qui approche.

« Cela ne fait même pas six mois depuis qu’ils ont aménagé certaines parties, qui sont déjà gâtées. Aujourd’hui, de Tamaranssy jusqu’à Tamakènè, plusieurs endroits sont dégradés. C’est trop rapide. Pire encore, la saison des pluies arrive », alerte cette habitante de Boké, visiblement remontée.

Alors que les premières pluies s’annoncent dans la cité minière, nombreux sont les habitants qui craignent désormais que cette infrastructure, censée soulager les populations, ne se transforme en un nouveau casse-tête pour les usagers. Entre soupçons de mauvaise exécution des travaux et circulation intensive des camions miniers, les citoyens réclament aujourd’hui des réponses concrètes ainsi que des mesures urgentes pour éviter que ce goudron ne disparaisse avant même d’avoir tenu toutes ses promesses.

Mamadou BAH depuis Boké