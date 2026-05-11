La clinique Pasteur transformée en salle d’audience pour l’interrogatoire de Kassory

L’affaire Ibrahima Kassory Fofana a connu un nouveau rebondissement ce lundi 11 mai. En raison de l’état de santé de l’ancien Premier ministre, les magistrats de la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) se sont rendus à la Clinique Pasteur pour procéder à son interrogatoire.

Il était environ 10h45 lorsque la délégation judiciaire, conduite par le président de la Chambre des appels, Daye Mara, a fait son entrée dans l’établissement sanitaire. Les juges ont ainsi installé exceptionnellement leur cadre d’audition au sein même de la clinique, au chevet de l’ex-chef du gouvernement.

Cette étape judiciaire sensible se déroule sous la supervision du procureur spécial près la CRIEF, Alphonse Charles Wright, également présent sur les lieux pour suivre le déroulement de cette procédure hors du cadre habituel des audiences.

Poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux, Dr Ibrahima Kassory Fofana reste l’une des figures majeures au centre des dossiers judiciaires ouverts contre d’anciens hauts responsables de l’État.

Sur place, l’ancien Premier ministre bénéficie de l’assistance de l’un de ses avocats, Maître Sidiki Bérété, aperçu dès l’arrivée des membres de la Cour.

Compte tenu de la portée politique et judiciaire de cette audition exceptionnelle, un important dispositif sécuritaire a été déployé autour de la Clinique Pasteur afin de prévenir tout incident et garantir le bon déroulement des opérations.

Thierno Amadou Diallo