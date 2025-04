Réflexion : la Guinée, un peuple en quête de voie

Le 2 octobre prochain, la Guinée va célébrer le 67ème anniversaire de son accession à l’indépendance. Un anniversaire qui pourrait intervenir entre le référendum du 21 septembre et une élection présidentielle devant consacrer le retour du pays à l’ordre constitutionnel. En effet, pour la troisième fois de son histoire, la Guinée vit une transition militaire depuis le 5 septembre 2021, à la suite du renversement du président Alpha Condé qui, lui-même, s’était octroyé un troisième particulièrement décrié. Transition militaire, coup d’Etat, tripatouillage de constitution…des expressions bien illustratives du parcours plutôt jonché d’embûches qui a été celui de la Guinée, depuis un certain 2 octobre 1958. Chemin revisité dans la réflexion ci-jointe, avec comme leitmotiv, un rappel et une mise en exergue de tous ces défis qui ont transcendé les régimes et les dirigeants.

Soixante-sept ans après avoir ouvert la voie de la décolonisation, la Guinée est donc en quête de celle de son développement, parce que n’ayant pas su créer la nation, bâtir les institutions et s’offrir les dirigeants devant concrétiser ses ambitions les plus nobles. C’est de tout cela qu’il est question dans ce rappel succinct qui ne prétend nullement à l’exhaustivité.

La Guinée, un peuple en quête de voie